ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಿತಾಮಹ, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಗೆಲಿಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭೌತಲೋಕವನ್ನು ಅಗಲಿ ಶತಮಾನಗಳೇ ಕಳೆದರೂ, ಅವರ ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗ ಇಂದಿಗೂ ಇಟಲಿಯ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನಗರದ 'ಮ್ಯೂಸಿಯೋ ಗೆಲಿಲಿಯೋ' ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದು, ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಅವರ ಬಲಗೈಯ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೌತುಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಬೆರಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಡಲು ಕಾರಣವೇನು?*
1642 ರಲ್ಲಿ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ನಿಧನರಾದರು. ಅದಾಗಿ ಸುಮಾರು 95 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅಂದರೆ 1737ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಇಟಲಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಬಾಸಿಲಿಕಾ ಆಫ್ ಸಾಂಟಾ ಕ್ರೋಸ್' ಚರ್ಚ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಮರುಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗೆಲಿಲಿಯೋ ದೇಹದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ಕೂಡ ಒಂದು.
17 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ತಮ್ಮ ಟೆಲಿಸ್ಕೊಪ್ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಹಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿದರು.ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿರುವ ಪರ್ವತಗಳು, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲಿರುವ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರು.ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, 1610 ರಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹದ ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅವರು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದರು.ಇದು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಗಳೂ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಸುತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೊದಲ ಬಲವಾದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು, 'ಭೂಮಿ ವಿಶ್ವದ ಕೇಂದ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಭೂಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ' ಎಂಬ ನಿಕೋಲಸ್ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಅವರ ಸೂರ್ಯಕೇಂದ್ರಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇದು ಅಂದಿನ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 1633 ರಲ್ಲಿ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಅವರನ್ನು ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ ಎಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ, ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಗೃಹಬಂಧನದಲ್ಲಿಡಲಾಯಿತು.
ಇಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಅವರ ಈ 'ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು', ಅಂದು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ನೀಡಿದ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಭೂತ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ಧೀಮಂತ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದವು ಮಾನವನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಚಿಂತನೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಅವರ ಈ ಅಪರೂಪದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಇಂದು ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಾಸಕ್ತರ ನೆಚ್ಚಿನ ಭೇಟಿಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ.