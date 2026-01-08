ಒಂದೇ ಬಂಡೆ ಸಾವಿರಾರು ಮನೆಗಳ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಾಗಿರುವ ಸುಂದರ ಹಳ್ಳಿ ಎಂದಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ..? ಸೌಂದರ್ಯತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೆಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ

The Village Under the Rocks: ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದ ಅಂಡಲೂಸಿಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 'ಸೆಟೆನಿಲ್ ಡಿ ಲಾಸ್ ಬೊಡೆಗಾಸ್' ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳು ಬಂಡೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಂಡೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರು ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಸೂರುಗಳ ಕೆಳಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗಳು ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಗಳೇ ಈ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಛಾವಣಿಗಳಾಗಿವೆ. ಜನರು ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವಿನ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಕೇವಲ ಮುಂಭಾಗದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಂದರವಾದ ನಿವಾಸಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೋಡುಗರಿಗೆ ಬಂಡೆಗಳು ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿವೆಯೇನೋ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಒಳಭಾಗ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ತೀವ್ರ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಆಧುನಿಕ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳು. 'ಕ್ಯೂವಾಸ್ ಡೆಲ್ ಸೋಲ್' ಎಂಬ ರಸ್ತೆಯು ಸದಾ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ 'ಕ್ಯೂವಾಸ್ ಡಿ ಲಾ ಸೊಂಬ್ರಾ' ಎಂಬ ರಸ್ತೆಯು ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿದಂತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ ಮನೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಫೆಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೂ ಸಹ ಬಂಡೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಂಡೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ವೈನ್ ಸವಿಯುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. 2026ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಗ್ರಾಮವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸ್ವರ್ಗದಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸ್ಪೇನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮವು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡದೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.