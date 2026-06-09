ಟೆಹರಾನ್: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಗುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಲಯವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಬಳಿ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ‘ಅಪಾಚೆ’ ದಾಳಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ (AH-64 Apache) ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರೂ ಪೈಲಟ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
‘ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್’ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ಇಬ್ಬರು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಅಪಘಾತವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಮಾಂಡ್ ಆಗಲಿ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇರಾನ್ ಪಡೆಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಪತನಗೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಹಾಗೂ ಸರಣಿ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದು, ಸದ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕದನ ವಿರಾಮವು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆಯೇ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲವು ವಿಮಾನಗಳು ಶತ್ರುಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ‘ಅಪಾಚೆ’ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪತನಗೊಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿಯು MQ-9 ರೀಪರ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳು, F/A-18 ಮತ್ತು F-35 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾಚೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ ಇದುವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಮಾರು 30 ರೀಪರ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander, flew over regional waters in and near the Strait of Hormuz in an AH-64 Apache helicopter, May 3, on the eve of U.S. military support for Project Freedom. He interacted with U.S. Army Soldiers after visiting with Sailors and Marines on Saturday… pic.twitter.com/NEc9YCFBPB
— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026
ಮೇ 4 ರಂದು ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಬ್ರಾಡ್ ಕೂಪರ್ ಅವರು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಬಳಿ ಇದೇ ಅಪಾಚೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಂ’ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಹಾರಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಲ್ಲ.
Visuals 🎥: A U.S. Army AH-64 Apache attack helicopter crashed near the Strait of Hormuz. Both pilots were rescued, and the cause of the crash has not been disclosed.
The aircraft was operating as part of CENTCOM's mission in and around the Strait of Hormuz.#IranWar #Israel… pic.twitter.com/ltweVKLjhl
— Dr. Kiran J Patel (@kiranpatel1977) June 9, 2026
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಯುದ್ಧ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ AH-64 ಅಪಾಚೆ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಹೆಲ್ಫೈರ್' ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಶತ್ರುಗಳ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ದೋಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಓಡಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕದ F-15A ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಈಗಲ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದಾಗ, ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆದಿರುವ ಅಪಾಚೆ ಪತನವು ಜಾಗತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.