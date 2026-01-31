English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಗುಹಾ ಚಿತ್ರ ಪತ್ತೆ..! ಇತಿಹಾಸ ಮರು ರಚನೆಗೆ ನಾಂದಿ..!

ಮುನಾ ದ್ವೀಪದ ಲಿಯಾಂಗ್ ಮೆಟಾಂಡುನೋ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕೈಯ ಆಕೃತಿ (ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್) ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಗುಹಾ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 31, 2026, 12:16 PM IST
  • ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಗುಹಾಚಿತ್ರಗಳು ಇವು
  • ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ
  • ಗುಹಾ ಕಲೆಯು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲಾ ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಗುಹಾ ಚಿತ್ರ ಪತ್ತೆ..! ಇತಿಹಾಸ ಮರು ರಚನೆಗೆ ನಾಂದಿ..!
Photo Courtsey: X

ಬಾಲಿ: ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಸುಲವೇಸಿ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮುನಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಗುಹಾ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರು ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿನ ಗುಹೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವಾಗ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಶಿಲಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಗುಹಾ ಚಿತ್ರಕಲೆ

ಮುನಾ ದ್ವೀಪದ ಲಿಯಾಂಗ್ ಮೆಟಾಂಡುನೋ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕೈಯ ಆಕೃತಿ (ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್) ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಗುಹಾ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಕೈಯನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉಗುರುಗಳಂತೆ ಕಾಣುವ ವಿಶೇಷ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಮೊನಚಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಉತ್ಖನನದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಟಿ.ಎಂ.ಕೇಶವ್ ವಿಧಿವಶ

ಈ ಶೈಲಿ ಸುಲವೇಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು.ಈ ಕೈ ಚಿತ್ರವು ಕನಿಷ್ಠ 67,800 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂದು ಯುರೇನಿಯಂ-ಸೀರೀಸ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ವಿಧಾನದಿಂದ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇದು ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ನಿಯಾಂಡರ್ತಲ್‌ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 66,700 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆಧುನಿಕ ಮಾನವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ದೃಢವಾದ ಗುಹಾ ಕಲೆ ಇದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುನಾ ದ್ವೀಪದ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ತಲೆಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಆಕೃತಿಗಳಂತಹ ಇತರ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಇವೆ.

ಸುಲವೇಸಿಯ ಮರೋಸ್-ಪಾಂಗ್‌ಕೆಪ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕಂಡುಬಂದ ಚಿತ್ರಗಳು

51,200 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮಾನವಾಕೃತಿಗಳ ನಿರೂಪಣೆ 
45,500 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಸುಲವೇಸಿ ವಾರ್ಟಿ ಹಂದಿ ಚಿತ್ರ.
43,900 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಬೇಟೆ ದೃಶ್ಯ 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್‌ ಕಡ್ಡಾಯ: ಸುಪ್ರೀಂ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು

ಈ ಹೊಸ ಕಂಡುಹಿಡಿತವು ಆಧುನಿಕ ಮಾನವರು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮೊದಲೇ ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಪುವಾ ನ್ಯೂ ಗಿನಿಯ ಆರಂಭಿಕ ವಲಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಮಾನವ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರುರಚಿಸುವಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಗುಹಾ ಕಲೆಯು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲಾ ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಈ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಸುಮಾರು 67,800 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯವು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇದು ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ 66,700 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ನಿಯಾಂಡರ್ತಲ್ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದು.ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಗುಹಾಚಿತ್ರಗಳು ಇವು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

