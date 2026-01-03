English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್..! ಈ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಜೀವರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಂಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.ಚೀನಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಫಾರ್ NHP ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು 2018 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 3, 2026, 03:37 PM IST
  • ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದೆ
  • ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಹಲವಾರು ಚೀನೀ ಕಂಪನಿಗಳು ಔಷಧ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ
  • 2025 ರಲ್ಲಿ, ಆಂಪೋಕ್ಸ್, COVID-19 ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್..! ಈ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಗಗಳು ಈಗ ಬೀಜಿಂಗ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 2.5-2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ.ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಇಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಂಗಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ.ಮಂಗಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ: 

ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಗವನ್ನು 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.2021 ರಲ್ಲಿ COVID-19 ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಲೆಗೆ ಮಂಗಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.ಇದರ ನಂತರ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು, ಆದರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಮಂಗಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಚೀನಾದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಂದ ಮಂಗಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಕೆಲವು ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಮಂಗಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಂತೆಯೇ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಮಂಗಗಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.2021 ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಕೋತಿಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಿಂದ ಮಂಗಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆಯ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಲಾಯಿತು.

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಹಲವಾರು ಚೀನೀ ಕಂಪನಿಗಳು ಔಷಧ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಆಂಪೋಕ್ಸ್, COVID-19 ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಮಂಗಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಮಂಗಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.

ಸಿಕ್ಸ್‌ಟೋನ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಾಸರಿ 25,000 ಮಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

