  • ಬಾಂಬ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಕ ಈ 2mg ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್..! 100,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರ ಸಾವು..!

ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ (ಎಫ್‌ಬಿಐ) ಎಲ್ಲಾ ರಾಸಾಯನಿಕ, ಜೈವಿಕ, ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಸ್ಫೋಟಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿನಾಶದ ಆಯುಧಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 16, 2025, 05:43 PM IST
  • ಫೆಂಟನಿಲ್ ಅನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
  • 2-ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ಇದು ಮಾದಕವಸ್ತು ದಂಧೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಫೆಂಟನಿಲ್ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅಮೇರಿಕ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿನಾಶಕಾರಿ ವಸ್ತುವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಈ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಔಷಧದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 300,000 ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಸಾಯುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಬಾಂಬ್ ಗಿಂತಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ದಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಜನರ ಜೀವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಂಟನಿಲ್ ಅನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2-ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇದರ ಬಳಕೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ.ಇದು ಮಾದಕವಸ್ತು ದಂಧೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ.ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಚೀನಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರಂಪ್ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಕ್ಷಸರ ತಾಣವಾಗಿ ಬದಲಾದ ಭಾರತದ ಭಯಾನಕ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ ಇತಿಹಾಸವೇ ಇಲ್ಲ.

ಏನಿದು ಫೆಂಟನಿಲ್?

ಫೆಂಟನಿಲ್ ಒಂದು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಮಾರ್ಫಿನ್‌ಗಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು 50 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಹೆರಾಯಿನ್‌ಗಿಂತ 100 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ.ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಔಷಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.ಇದರ ಕೆಲವು ಮಿಲಿಗ್ರಾಂಗಳು ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು.ಇದನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.2024 ರಲ್ಲಿ, US ಡ್ರಗ್ ಎನ್‌ಫೋರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ (DEA) 380 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಕ ಡೋಸ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ 380 ಮಿಲಿಯನ್ ಡೋಸ್‌ಗಳು ಇಡೀ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಳಿಸಿಹಾಕಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಭರಣ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ..! ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಓವರ್‌ಡೋಸ್ ಲೈಫ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ, 2022 ರಲ್ಲಿ ಫೆಂಟನಿಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 70,000 ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ಅದೇ ರೀತಿ, 2023 ರಲ್ಲಿ ಫೆಂಟನಿಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 81,000 ಆಗಿತ್ತು. 2024 ರಲ್ಲಿ, 100,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಔಷಧದ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ..

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 2024 ರಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 668,000 ಜನರು ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.800,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

