ಹಾಲು ಕುಡಿದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ 5 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?

ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಯಾದ ನೀಲಿ ತಿಮಿಂಗಿಲದ ಮರಿ ಗಂಟೆಗೆ ೪-೫ ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ! ಈ ಹಾಲು ಕೇವಲ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಜೀವನರಸವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಮರಿಗಳ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ 'ಸೂಪರ್ಫುಡ್' ಆಗಿದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀಲಿ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.೫೦ರಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಶೇ.೧೨ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತದೆ.ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿಗಿಂತ ೧೦-೧೨ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲೊರಿ (೧೦೦ ಗ್ರಾಂಗೆ ೪೦೦-೪೫೦ ಕ್ಯಾಲೊರಿ) ಇರುವ ಈ ಹಾಲು ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ನಂತೆ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದೆ ಇರುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡಿದೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 03 ನವೆಂಬರ್ 2025: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ದಿನ.. ಬಹಳ ಜಾಗೂರಕಾಗಿರಬೇಕಾದ ಸಮಯ!
ಮರಿಯ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ರಹಸ್ಯ:
ದೈನಂದಿನ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ: ನೀಲಿ ತಿಮಿಂಗಿಲದ ಮರಿ ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಪ್ರತಿ ದಿನ ೯೦-೧೧೦ ಕೆಜಿ (೨೦೦-೨೫೦ ಪೌಂಡ್) ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ – ಅಂದರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ೪ ಕೆಜಿ!
ಹಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ: ತಾಯಿ ತಿಮಿಂಗಿಲ ದಿನಕ್ಕೆ ೨೦೦ ಲೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಮರಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ೧೫೦-೨೨೫ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ.
ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ: ಮರಿ ೨೫ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ತೂಕ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ೩ ಟನ್ ಇರುವ ಮರಿ, ೭-೮ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ೨೩ ಟನ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ನಂತಹ ಆಹಾರ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ.ತಾಯಿ ತಿಮಿಂಗಿಲರು ಹಾಲುಣಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಶೇ.೨೦-೨೫ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ!
ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು:
ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ರಚನೆ: ಹಾಲು ಕೆನೆಯಂತೆ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಲಿ-ಬೂದು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.ಮೀನಿನಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಇದ್ದರೂ, ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಮಿಶ್ರಿತ ರುಚಿಯಂತೆ ವರ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಲುಣಿಸುವ ವಿಧಾನ:
ನೀರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಂಕೋಚಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಮರಿ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಟ್ಯೂಬ್ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ?
ನೀಲಿ ತಿಮಿಂಗಿಲದ ಹಾಲು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಬಹುದು,ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.ಆದರೆ ೨೦೨೫ರ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಾಲು ಒಮೆಗಾ-೩ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳಿಂದ (EPA, DHA) ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO: ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಹಾಲನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಹಾಲು ಸಮುದ್ರದ ಅದ್ಭುತ ಔಷಧಾಲಯ ಎಂದು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.