ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ದೇಶ..! ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ?

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ.ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಯ ದೃಶ್ಯದಂತೆ ಧ್ವನಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಒಂದು ದೇಶವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.ಅದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದೆ.
ಹೌದು, ಈ ದೇಶ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ 190 ಮಿಲಿಯನ್ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾವೊ ಪಾಲೊ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ಯಾಂಪಿನಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸೊಳ್ಳೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತೆರೆಯಿತು.ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಸುಮಾರು 1,300 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ (WMP) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಪ್ರತಿ ವಾರ 190 ಮಿಲಿಯನ್ ಏಡಿಸ್ ಈಜಿಪ್ಟಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಿದೆ.
ಬಹುತೇಕರು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ದೇಶ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದೇಕೆ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವು 2024 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಎದುರಿಸಿದ ತೀವ್ರ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಲ್ಲಿದೆ.ಹೌದು, ಆ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸೋಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 80 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಯಿತು,ಇದು ಈ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೊಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಈ ವಿಧಾನದ ಅಂತಿಮ ಹಂತವೆಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದು.ವೋಲ್ಬಾಚಿಯಾವನ್ನು ಹೊತ್ತ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಡು ಸೊಳ್ಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಗಮಿಸಿದಾಗ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅವುಗಳ ಸಂತತಿಗೆ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತವೆ.ಕ್ರಮೇಣ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ವೋಲ್ಬಾಚಿಯಾವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.ಇದಾದ ನಂತರ ಅವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಅನ್ನು ಹರಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಒಳಗೆ, ಸೊಳ್ಳೆ ಲಾರ್ವಾಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿತ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಅವು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪಂಜರಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಡು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಮಾನವ ಚರ್ಮದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಚೀಲಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಈ ಪಂಜರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ.ಅದರ ನಂತರ, ಅವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಕೊಲಂಬಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಬಾಚಿಯಾ ವಿಧಾನವು ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 70% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.