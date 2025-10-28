ಈ ದೇಶದ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿಲ್ಲ! ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ನಡುಗುತ್ತೆ

World News : ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದ ಸೈನ್ಯವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶವಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದೇಶಗಳು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಮಿಲಿಟರಿ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರೂ, ಈ ದೇಶವು ಎರಡು ಶತಮಾನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ.
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ತಟಸ್ಥ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನೀತಿಯು 1815 ರಲ್ಲಿ ವಿಯೆನ್ನಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಯುದ್ಧಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ತಟಸ್ಥ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವು. ಇದರರ್ಥ ಅದು ಭವಿಷ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ಧಾರವು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಆಧಾರವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳಿಂದ ಯುರೋಪ್ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಾಗ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ನೇರ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ದೂರವಿರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ದೇಶಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದರೂ, ಅದು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಗಡಿ ಭದ್ರತೆಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವಿನಾಶ, ಆಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿತು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಸ್ವಿಸ್ ಸೈನ್ಯದ ಪಾತ್ರ : ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ಪುರುಷ ನಾಗರಿಕನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಿಲಿಟರಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯವು ನಾಗರಿಕರ ಸಹಾಯಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತದೆ.
ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಕೇಂದ್ರ : ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದಾಗಿ ಶಾಂತಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ. 200 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಟಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದ ಏಕೈಕ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಕಣಿವೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ದೇಶದ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯು ಅದಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.