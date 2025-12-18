ಈ ದೇಶ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ 5-6 ಗೆಳತಿಯರು! ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ

World news : ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ, ಪುರುಷರು ಬಹು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವೂ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರಲ್ಲ.
ಹೌದು... ಉತ್ತರ ಯುರೋಪಿನ ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಣ್ಣ ದೇಶವಾದ ಲಾಟ್ವಿಯಾ, ತನ್ನ ಮುಕ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನ. ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.
ಲಾಟ್ವಿಯಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಸಮತೋಲನ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ 100 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೇವಲ 85 ರಿಂದ 87 ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ.
ಲಾಟ್ವಿಯನ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತಾವೇ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪುರುಷನಿಗೆ ಬಹು ಗೆಳತಿಯರು ಇರುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಡೇಟಿಂಗ್, ನೈಟ್ ಲೈಫ್ ಹೀಗೆ ರಾತ್ರಿ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. (ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)