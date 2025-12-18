English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಈ ದೇಶ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ 5-6 ಗೆಳತಿಯರು! ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ

ಈ ದೇಶ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ 5-6 ಗೆಳತಿಯರು! ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ

Intresting facts : ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನ. ಪುರುಷರು ತಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಬಹುದು. ಸಮಾಜವು ಸಹ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ... ಅಂದಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಆ ದೇಶ.. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏಕೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 18, 2025, 05:53 PM IST
    • ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನ.
    • ಪುರುಷರು ತಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಬಹುದು.
    • ಅಂದಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಆ ದೇಶ.. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏಕೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Trending Photos

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷಾರಂಭ.. 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆ.. ಹೆಗಲೇರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ
camera icon6
Gajakesari Yoga
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷಾರಂಭ.. 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆ.. ಹೆಗಲೇರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಬ್ರೇಕಾಫ್ ಬಳಿಕ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೃತಿ ಮಂಧಾನ.. ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರು!
camera icon5
ಬ್ರೇಕಾಫ್ ಬಳಿಕ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೃತಿ ಮಂಧಾನ.. ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರು!
ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವೇ ಬದಲು! ರಾಜವೈಭೋಗ.. ಹಣದ ಮಳೆ!
camera icon6
Gajalakshmi Rajyog
ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವೇ ಬದಲು! ರಾಜವೈಭೋಗ.. ಹಣದ ಮಳೆ!
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸೋದೇ ಅಮ್ಮನ ಗುರಿ..! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ತಿದೆ..!
camera icon6
Gouri kalyana colors kannada
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸೋದೇ ಅಮ್ಮನ ಗುರಿ..! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ತಿದೆ..!
ಈ ದೇಶ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ 5-6 ಗೆಳತಿಯರು! ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ

World news : ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ, ಪುರುಷರು ಬಹು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವೂ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರಲ್ಲ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು... ಉತ್ತರ ಯುರೋಪಿನ ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಣ್ಣ ದೇಶವಾದ ಲಾಟ್ವಿಯಾ, ತನ್ನ ಮುಕ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನ. ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವ ಮಾಂಸ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುತೇಕ ಮಾಂಸಹಾರಿಗಳೇ ಇರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡುವುದು ಇದನ್ನೇ

ಲಾಟ್ವಿಯಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಸಮತೋಲನ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ 100 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೇವಲ 85 ರಿಂದ 87 ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. 

ಲಾಟ್ವಿಯನ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತಾವೇ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪುರುಷನಿಗೆ ಬಹು ಗೆಳತಿಯರು ಇರುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ ದಾಳಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿದ ಅಮೆರಿಕ, 39 ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧ ಘೋಷಣೆ..! ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್‌ ನಿರ್ಧಾರ

ಆದರೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಡೇಟಿಂಗ್‌, ನೈಟ್‌ ಲೈಫ್‌ ಹೀಗೆ ರಾತ್ರಿ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. (ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

dating culturedating tipsunique relationshipIntresting factsfacts

Trending News