4 ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಗಂಡ.. ಈಗ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಬಾಲಕಿ ಜೊತೆ 5ನೇ ಮದುವೆ, ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ವಾ?

fifth marriage of Dania Shah husband, Hakeem Shahzad: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಡೇನಿಯಾ ಶಾ ಅವರ ಗಂಡ ಹಕೀಮ್ ಶಹಜಾದ್ ಅವರನ್ನು ಸದ್ಯ ವ್ಯಾಪಾಕ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ಹಕೀಮ್ ಶಹಜಾದ್ ಅವರು ಐದನೇ ಸಲ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಕೀಮ್ ಅವರ ಐದನೇ ಪತ್ನಿ 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಹಕೀಮ್ ಶಹಜಾದ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಕೀಮ್ ಶಹಜಾದ್ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ವೀಡಿಯೊ, ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹಕೀಮ್ ಶಹಜಾದ್, ಬಾಲಕಿಯೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ನಾನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಉಡುಗೊರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ವರನು ತನ್ನ ವಧುವಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲ ಉಡುಗೊರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹಕೀಮ್ ಶಹಜಾದ್, ಆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಕೀಟಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಮುತ್ತು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಹುಡುಗಿಯೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಉಡುಗೊರೆಯಿಂದ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇಬ್ಬರು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಗಾಗಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉಡುಗೊರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋ಼ವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಹಕೀಮ್ ಶಹಜಾದ್ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ನಾಚಿಕೆಪಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಕೀಮ್ ಶಹಜಾದ್ ಅವರ ಐದನೇ ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ನಟಿ ದಾನಿಯಾ ಶಾ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದಾನಿಯಾ ಅವರು, ಇಂದು ನಾವು ಶಹಜಾದ್ ಅವರ ಐದನೇ ಮದುವೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾನೇ ಶಹಜಾದ್ ಅವರ ಐದನೇ ವಿವಾಹವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹಪತ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಕೀಮ್ ಶಹಜಾದ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಹಂಡತಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ.
