  • ಪಾಕ್-ಚೀನಾಗೆ ತಲೆಗೆಡಿಸಿದ್ದು ಅಮೇರಿಕಾದ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದವಲ್ಲ , ಬದಲಾಗಿ ಈ ನಡೆ..!

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ 50% ವರೆಗಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದರು, ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 7, 2026, 03:30 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಶನಿವಾರ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಇದೆ ವೇಳೆ ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾದ ಈ ಒಂದು ನಡೆ ಈಗ ಪಾಕ್ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ದೇಶಗಳ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಯಾವುದೇ ಶುಂಕ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ನಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಚೇರಿ (ಯುಎಸ್‌ಟಿಆರ್) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಎರಡನ್ನೂ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಆತಂಕಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರ (ಪಿಒಕೆ) ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತದ ಭಾಗವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಚೀನಾ ತನ್ನ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಅಕ್ಸಾಯ್ ಚಿನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪಿಒಕೆಯನ್ನು ಚುಕ್ಕೆಗಳ ರೇಖೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿವಾದಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುವ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ಇಡೀ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಭಾರತದ ನೇರ ಭಾಗವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸಾಯ್ ಚಿನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಭಾಗವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವುದು ಚೀನಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗಿದೆ. ಚೀನಾ ದೇಶವು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗಡಿಗಳ ತಪ್ಪಾದ ಚಿತ್ರಣ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತದ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಮಯವು ಅಷ್ಟೇನೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ 50% ವರೆಗಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದರು, ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇವುಗಳನ್ನು 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿರುವುದು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

