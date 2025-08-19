ಮನುಷ್ಯರಾದರೂ ಈ ಊರಿನ ಜನರಿಗಿವೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳು..! ಇವರ ಇತಿಹಾಸ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ

Two leg fingers tribes : ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ಡ್ರೂ ಬಿನ್ಸ್ಕಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ. ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು, ಕಾರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ವೀಡಿಯೊ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಜೀಬ್ರಾಗಳು, ಖಡ್ಗಮೃಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡು ಆನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿದನು. ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವು ಈ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವೆ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬಿನ್ಸ್ಕಿ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದವರು ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಂಡ. ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗದ ಕಾರಣ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೂರವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದೆ ಈ ವಡೋಮಾ ಟ್ರೈಬ್ಸ್..
ವಡೋಮಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಯೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾರೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶತಮಾನದಿಂದ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ತಿಳಿಯದೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ತಪ್ಪು..
ಹೌದು.. ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ನಗರ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಇಂತಹ ಪಾದಗಳಿದ್ದು, ಅವರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಅನೇಕ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು, ನಂತರ ಅವರ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ 1870 ರಿಂದ ಚಿಂಟೋಪೋ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು, ಆಗ ಅವರು ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದಾಗ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವಂತೆ.. ನಮಗೆ 1980 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಅಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರಕೈಗೊಂಡರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.