ಮನುಷ್ಯರಾದರೂ ಈ ಊರಿನ ಜನರಿಗಿವೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳು..! ಇವರ ಇತಿಹಾಸ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ

Mysterious tribes in the world : ಪ್ರಪಂಚ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.. ಇಲ್ಲಿ ಅಧುನಿಕತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಿವೆ. ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇರೋದು ಕೇವಲ ಎರಡು ಕಾಲ್ಬೆರಳು.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 19, 2025, 02:34 PM IST
    • ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ.
    • ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವು ಈ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವೆ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ.
    • ಸಮಾಜದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೂರವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದೆ ಈ ವಡೋಮಾ ಟ್ರೈಬ್ಸ್..

ಮನುಷ್ಯರಾದರೂ ಈ ಊರಿನ ಜನರಿಗಿವೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳು..! ಇವರ ಇತಿಹಾಸ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ

Two leg fingers tribes : ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ಡ್ರೂ ಬಿನ್ಸ್ಕಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ. ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು, ಕಾರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ವೀಡಿಯೊ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಜೀಬ್ರಾಗಳು, ಖಡ್ಗಮೃಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡು ಆನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿದನು. ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವು ಈ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವೆ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬಿನ್ಸ್ಕಿ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದವರು ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಂಡ. ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗದ ಕಾರಣ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೂರವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದೆ ಈ ವಡೋಮಾ ಟ್ರೈಬ್ಸ್.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ರಷ್ಯಾ, ಅವ್ರೆ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿ: ಉಕ್ರೇನ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್‌ಸ್ಕಿ

ವಡೋಮಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಯೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾರೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶತಮಾನದಿಂದ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ತಿಳಿಯದೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ತಪ್ಪು.. 

ಹೌದು.. ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ನಗರ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಇಂತಹ ಪಾದಗಳಿದ್ದು, ಅವರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಅನೇಕ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು, ನಂತರ ಅವರ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹಿಂದಿ-ಚೀನಿ ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ..! ಗೊಬ್ಬರ, ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಟನಲ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ರಫ್ತು ನಿರ್ಬಂಧ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಚೀನಾ..!

ಈ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ 1870 ರಿಂದ ಚಿಂಟೋಪೋ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು, ಆಗ ಅವರು ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದಾಗ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವಂತೆ.. ನಮಗೆ 1980 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಅಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.  ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರಕೈಗೊಂಡರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

MysteriousTribesMysterious storyMysterious tribesmost hidden tribes in the world

