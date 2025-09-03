English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿ..! ಆದರೂ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ?

ರಷ್ಯಾದ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸ್ಟಾನಿಸ್ಲಾವ್‌ ಬೆಲ್ಕೊವ್‌ಸ್ಕಿ ಕೂಡ ಪುಟಿನ್‌ರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು 2012ರಲ್ಲಿ 70 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್‌ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದರು. ಗ್ಯಾಜ್‌ಪ್ರೊಮ್‌ ಮತ್ತು ಸುರ್‌ಗುಟ್‌ನೆಫ್ಟೆಗ್ಯಾಸ್‌ನಂತಹ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ-ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್‌ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಡೆತನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 3, 2025, 11:30 AM IST
  • ರಷ್ಯಾದ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್‌ ಪುಟಿನ್‌ ವಿಶ್ವದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
  • ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ರಷ್ಯಾದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿವೆ.
  • ಕೆಲವರು ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು 200 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಮರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಂಗಳದಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಯಾವುದೇ ರೋಗಗಳ ಭಯವೇ ಇರಲ್ಲ..!
camera icon7
Jackfruit
ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಮರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಂಗಳದಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಯಾವುದೇ ರೋಗಗಳ ಭಯವೇ ಇರಲ್ಲ..!
ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತೆ..? ಇದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ
camera icon5
Sridevi
ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತೆ..? ಇದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 59% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ.. ನವರಾತ್ರಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭತ್ಯೆ
camera icon7
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 59% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ.. ನವರಾತ್ರಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭತ್ಯೆ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ : ಕೈ ಇಟ್ಟಲೆಲ್ಲಾ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಹಣ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಿಗುವುದು ಯಶಸ್ಸು, ಸೋಲನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವ ಕಾಲ
camera icon5
Gajakesari Rajayoga
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ : ಕೈ ಇಟ್ಟಲೆಲ್ಲಾ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಹಣ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಿಗುವುದು ಯಶಸ್ಸು, ಸೋಲನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವ ಕಾಲ
ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿ..! ಆದರೂ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ?

Add Zee News as a Preferred Source

Richest Politician in the World: ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್‌ ಪುಟಿನ್‌ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ರಷ್ಯಾದ ಉನ್ನತ ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಪುಟಿನ್‌, ಇತ್ತೀಚಿನ ಉಕ್ರೇನ್‌ ಮೇಲಿನ ರಷ್ಯಾದ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಅಂದಾಜುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪುಟಿನ್‌ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ 200 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದರೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿತನಾದ ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯಮಿ ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯಾದ 198.6 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬಿಲ್‌ ಬ್ರೌಡರ್‌ರ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ

ಅಮೆರಿಕನ್‌-ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞ ಬಿಲ್‌ ಬ್ರೌಡರ್‌ ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ವಿಷಯಗಳ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಮಿಟೇಜ್‌ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವ ಬ್ರೌಡರ್‌, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪುಟಿನ್‌ರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು 2017ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟ್‌ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡುವಾಗ, ಬ್ರೌಡರ್‌ ಅವರು ಪುಟಿನ್‌ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು 200 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 2003ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಮಿಖಾಯಿಲ್‌ ಖೊಡೊರ್‌ಕೊವ್‌ಸ್ಕಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಪುಟಿನ್‌ ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಉನ್ನತ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ಅರ್ಧಭಾಗವನ್ನು ತಮಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಬ್ರೌಡರ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖೊಡೊರ್‌ಕೊವ್‌ಸ್ಕಿ ಆಗ ತೈಲ ಕಂಪನಿ ಯುಕೊಸ್‌ನ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.

ಪುಟಿನ್‌ ಆಸ್ತಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಪುಟಿನ್‌ರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಹೊರಗಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿ ಸರ್ಗೆಯ್‌ ಪುಗಾಚೆವ್‌ 2015ರಲ್ಲಿ ‘ದಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್‌’ಗೆ ಬರೆದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ರಷ್ಯಾದ ಒಡೆತನದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪುಟಿನ್‌ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ನಿಖರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಫೋರ್ಬ್ಸ್‌, ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್‌ ಏಕೆ ಇಲ್ಲ?

ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಫೋರ್ಬ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪುಟಿನ್‌ರ ಹೆಸರನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ. 2015ರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಬ್ಸ್‌, ಪುಟಿನ್‌ ಅವರ ಬಳಿ 1 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಯಿರುವುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರನ್ನು ಬಿಲಿಯನೇರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿತು.

ಪನಾಮಾ ಪೇಪರ್ಸ್‌, ಪಾಂಡೋರಾ ಪೇಪರ್ಸ್‌ 

ರಷ್ಯಾದ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸ್ಟಾನಿಸ್ಲಾವ್‌ ಬೆಲ್ಕೊವ್‌ಸ್ಕಿ ಕೂಡ ಪುಟಿನ್‌ರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು 2012ರಲ್ಲಿ 70 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್‌ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದರು. ಗ್ಯಾಜ್‌ಪ್ರೊಮ್‌ ಮತ್ತು ಸುರ್‌ಗುಟ್‌ನೆಫ್ಟೆಗ್ಯಾಸ್‌ನಂತಹ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ-ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್‌ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಡೆತನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪನಾಮಾ ಪೇಪರ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಪಾಂಡೋರಾ ಪೇಪರ್ಸ್‌ ಖುಲಾಸೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪುಟಿನ್‌ರ ಆಪ್ತರ ಮೂಲಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಹೆವನ್‌ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು.

ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್‌ ಪುಟಿನ್‌ರ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿವಿಧ ತಜ್ಞರ ಅಂದಾಜುಗಳಿಂದ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ಗಾತ್ರವು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author
putin net worth in rupeesputin net worth 2022putin net worth in billionputin net worth quoraPutin Net Worth

Trending News