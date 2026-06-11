ಮಸ್ಕತ್: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಕಡಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಓಮನ್ ಕರಾವಳಿಯ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಬಳಿ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸರಕು ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಣಿ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಮೂರನೇ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಮಸ್ಕತ್ ಡೈಲಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಓಮನ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ‘ಎಂಟಿ ಜಲವೀರ್’ ಎಂಬ ಸರಕು ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರು ಇದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಡಗಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.ಆದರೆ, ಶಿನಾಸ್ ಬಂದರಿನ ಬಳಿ ಹಡಗು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ಒಮನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
Developing: Strike on tanker MT JALVEER reported in the Shinas OPL area of Oman. Fire has broken out in the vessel's funnel & engine Room. Indian sailors onboard.pic.twitter.com/kOBXEBDYZY
— Sidhant Sibal (@sidhant) June 11, 2026
ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿಗೆ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯರ ಬಲಿ
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ, ಪಲಾವ್ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ 'ಎಂಟಿ ಸೆಟೆಬೆಲೊ' ಎಂಬ ಸರಕು ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರು ದುರಂತವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ 24 ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ಪೈಕಿ 21 ಜನರನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೃತಪಟ್ಟ ಮೂವರ ಶವಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
We have learnt of an incident involving a vessel off Shinas port of Oman, earlier today . We are closely monitoring the situation and coordinating with the local authorities for further details.
— India in Oman (Embassy of India, Muscat) (@Indemb_Muscat) June 11, 2026
ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರ ದುರಂತ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸರ್ಬಾನಂದ ಸೋನೋವಾಲ್,ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನೆರವು ನೀಡಲಿದೆ. ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾವಿಕರನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಕರೆತರಲು ಮತ್ತು ಮೃತರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ'ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ದಿಗ್ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ 24 ಭಾರತೀಯರಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು.
ಈ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯು ಈ ಹಡಗುಗಳು ಇರಾನ್ನಿಂದ ತೈಲವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿಗ್ಬಂಧನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇರಾನ್ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಇರಾನಿನ ತೈಲ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಂಕಿತ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಈಗ ತೀವ್ರ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ