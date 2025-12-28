English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಭಾರತ ಈ ದೇಶಕ್ಕೇನೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಕೊಡೋದು! ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ..

to whom does India lend: ಭಾರತವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ದೇಶವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 28, 2025, 08:59 AM IST
  • ಭಾರತ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ದೇಶವಲ್ಲ
  • ಭಾರತವು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶವಾಗಿದೆ

India: ಭಾರತ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ದೇಶವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದ ದೇಶಗಳವರೆಗೆ, ಭಾರತ ಇಂದು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹಣಕಾಸು ಬಜೆಟ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತ ಯಾವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. 

ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಂಡಿಸಿದ 2024-25ರ ಬಜೆಟ್ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ 22,155 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬಜೆಟ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್‌ಗಿಂತ 18,050 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶಿಖರವೇರಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ಇಂದು ಚರ್ಚ್‌ ಪಾದ್ರಿ! ಎಲ್ಲವೂ ವಿಧಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ..

ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ , ಭೂತಾನ್ ಭಾರತದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 2024-25ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಭೂತಾನ್ ಭಾರತದಿಂದ ಸುಮಾರು 2,068.56 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಮೊತ್ತವು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 2023-24ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಭೂತಾನ್‌ಗೆ 2,398.97 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿತ್ತು. ಭೂತಾನ್ ನಂತರ, ನೇಪಾಳ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರಿಷಸ್ ದೇಶಗಳು ಭಾರತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಿವೆ.

ಭಾರತ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತದೆ?
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭೂತಾನ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಭಾರತ ಭೂತಾನ್‌ಗೆ 2,068.56 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲ ನೀಡಿದೆ, ನೇಪಾಳ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ನೇಪಾಳ ಕೇವಲ 700 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್‌ಗೆ 400 ಕೋಟಿ ರೂ., ಮಾರಿಷಸ್‌ಗೆ 370 ಕೋಟಿ ರೂ., ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ಗೆ 250 ಕೋಟಿ ರೂ., ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ 245 ಕೋಟಿ ರೂ., ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 200 ಕೋಟಿ ರೂ., ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ 200 ಕೋಟಿ ರೂ., ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ 30 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಸಾಲ 2020 ರ ವೇಳೆಗೆ 558.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

IndiaFinancial AidLOANSloans to Indiato whom does India lend

