ಮಳೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದೆ ಮಳೆರಾಯ

Rain alert: ಚೆನ್ನೈ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಆಗ್ನೇಯ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಚಲನೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ, 15 ರ ವೇಳೆಗೆ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಗಾಳಿಯ ವೇಗದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇಂದು ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಥೇಣಿ, ವಿರುಧುನಗರ, ತೆಂಕಸಿ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಗುರ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಉಳಿದ ಭಾಗ, ಪುದುಚೇರಿ ಮತ್ತು ಕಾರೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಣ ಹವಾಮಾನ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಟಾಪ್ ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೇ ಈಜಬಹುದು..!ಯಾರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ
14 ರಿಂದ17 ರವರೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು, ಪುದುಚೇರಿ ಮತ್ತು ಕಾರೈಕಲ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಣ ಹವಾಮಾನ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.ಇನ್ನೂ 18 ರಿಂದ 19ರವರೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು, ಪುದುಚೇರಿ ಮತ್ತು ಕಾರೈಕಲ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಗುರ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ನಾಳೆ ತಾರೀಖಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ, ಧರ್ಮಪುರಿ, ಸೇಲಂ, ನಾಮಕ್ಕಲ್, ದಿಂಡಿಗಲ್, ನೀಲಗಿರಿ, ಚೆನ್ನೈ, ತಿರುವಳ್ಳೂರು, ಕಾಂಚಿಪುರಂ, ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು, ರಾಣಿಪೇಟೆ, ವೆಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ತಿರುಪತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. 15ನೇ ತಾರೀಖಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಚೆನ್ನೈ, ತಿರುವಳ್ಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಮಂಜು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
15ನೇ ತಾರೀಖಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಕಾಂಚೀಪುರಂ, ರಾಣಿಪೇಟೆ, ವೆಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ತಿರುಪತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು ಬೀಳಲಿದೆ.
16 ನೇ ತಾರೀಖಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಚೆನ್ನೈ, ತಿರುವಳ್ಳೂರು, ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು, ವಿಲ್ಲುಪುರಂ, ಕಡಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಯ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಮಂಜು ಬೀಳಲಿದೆ.
16ನೇ ತಾರೀಖಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಕಾಂಚೀಪುರಂ, ರಾಣಿಪೇಟೆ, ವೆಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ತಿರುಪತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು ಬೀಳಲಿದೆ.
17ನೇ ತಾರೀಖಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಚೆನ್ನೈ, ತಿರುವಳ್ಳೂರು, ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ವಿಲ್ಲುಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಮಂಜು ಬೀಳಲಿದೆ.
ನಾಳೆ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು ಇರುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು ಸುಮಾರು 32° ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು ಸುಮಾರು 22° ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಮಯೂರಿ ಅಸಲಿ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?