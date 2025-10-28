ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ 75 ರೂ. ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ದೇಶಕ್ಕೀಗ ಭಾರತವೇ ಗತಿ!

Pakistan tomato crisis: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಜನಜೀವನ ದುಬಾರಿ ಆಗಿದ್ದು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಅತಿಯಾದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಜನರು ಈಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಕಿಲೋಗೆ ₹600 ತಲುಪಿರುವುದು ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬಂದ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಸಂಸತ್ತಿನೊಳಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸದರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ “ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಲ ನೀಡಿ” ಎಂದು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಖರೀದಿಸುವಷ್ಟು ಹಣವೂ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ!
ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ಏರಿತು?
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಂದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಗಡಿ ಸಂಘರ್ಷದ ನಂತರ, 2,600 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಗಡಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಮುಖ ತರಕಾರಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾರ್ಗವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆಮದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ.
ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರಿಕೆ
ಟೊಮೆಟೊ: ₹600/ಕೆಜಿ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ: ₹400/ಕೆಜಿ
ಶುಂಠಿ: ₹750/ಕೆಜಿ
ಈರುಳ್ಳಿ: ₹120/ಕೆಜಿ
ಬಟಾಣಿ: ₹500/ಕೆಜಿ
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಶಿಮ್ಲಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: ₹300/ಕೆಜಿ
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು: ₹300/ಕೆಜಿ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟು: ₹50
ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ನಂಬಲಾಗದಂತಾಗಿದೆ. ಜನರ ಆದಾಯ ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೂ ಖರ್ಚುಗಳು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.
ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಸಾವಿರಾರು ಕಂಟೇನರ್ಗಳು
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ 5,000 ಕಂಟೇನರ್ಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಂಟೇನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಸೇಬು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಣ್ಣುತರಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದವು. ಈಗ ಅವು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನೆನಪು
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. “ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಲ ನೀಡಿ” ಎಂಬ ಮಾತು ಸಂಸತ್ತಿನೊಳಗಿಂದಲೇ ಕೇಳಿಬಂದಿತು. ಕೆಲ ಶಾಸಕರು, “ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಿಂದ ಅಗ್ಗದ ಟೊಮೆಟೊ ಬರುತ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ “ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಲ” ಕುರಿತು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರ ಕಷ್ಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಯೇ?
ಈ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಗಡಿ ತೆರೆಯದವರೆಗೂ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಖಚಿತ. ಜನರು ಈಗ ಭಾರತದಿಂದ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಗ್ಗದ ಸರಬರಾಜಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.