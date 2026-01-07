English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಅಣ್ಣನಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ತಂಗಿ..! ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ.. ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ಘಟನೆ

ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಅಣ್ಣನಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ತಂಗಿ..! ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ.. ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ಘಟನೆ

Super Brother stroy : ಸಹೋದರನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ.. ಈ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 7, 2026, 08:17 PM IST
    • ಸಹೋದರನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
    • ಅಸಲಿಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ.. ಈ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
    • ಕೆನ್ನಿಯ ಸಹೋದರಿ ಕಿಜ್ಜಿ ಜೋನ್ಸ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಳು.

Trending Photos

ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ರಿಸ್ಕ್‌ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ
camera icon6
Gen Z investment
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ರಿಸ್ಕ್‌ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ
ಯಶ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆ..ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟ್ರೇಲರ್ ರೆಡಿನಾ?
camera icon5
Yash Toxic trailer
ಯಶ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆ..ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟ್ರೇಲರ್ ರೆಡಿನಾ?
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 74 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ..!
camera icon5
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 74 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ..!
ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ.. ಈಗ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಲೋಹದಲ್ಲಿ! ಒಂದು ಸಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಲಾಭ..
camera icon7
copper investment guide 2026
ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ.. ಈಗ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಲೋಹದಲ್ಲಿ! ಒಂದು ಸಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಲಾಭ..
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಅಣ್ಣನಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ತಂಗಿ..! ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ.. ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ಘಟನೆ

Brother Sister Love : ಸಂಬಂಧ ಬೆಲೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುಷಃ ಈ ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಾಲುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ಕಹಾನಿಯ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನ ಅರಿಯೋಣ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ 30 ವರ್ಷದ ಕೆನ್ನಿ ಎಥಾನ್ ಜೋನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವೊಂದ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೀಡಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಈ ಸತ್ಯ

ಕೆನ್ನಿಯ ಸಹೋದರಿ ಕಿಜ್ಜಿ ಜೋನ್ಸ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಅಂಡಾಣುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡಾಣುಗಳ ದಾನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

mom.com ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆನ್ನಿ ಒಬ್ಬ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್.. ಈತ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದ. ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುರುಷನಾಗಿ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚಿಸದೇ ತನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ. 'ಜೆಂಡರ್‌ ಡಿಸ್ಫೋರಿಯಾ' ಅಪಾಯವನೂ ಲೆಕ್ಕಸಿದೆ, ಕೇವಲ ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ತಾಯ್ತತನದ ಆಸೆ ತೀರಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ..ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಇದಾದ ನಂತರ, ಕೆನ್ನಿ ಅಂಡಾಣು ದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅವರಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ವೈದ್ಯರು ಕೆನ್ನಿಯ ದೇಹದಿಂದ 19 ಅಂಡಾಣುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದರು, ಅದರಿಂದ 6 ಆರೋಗ್ಯಕರ ಭ್ರೂಣಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವು. ಈಗ ಕೆನ್ನಿಯ ಸಹೋದರಿ ತಾಯಿಯಾಗಬಹುದು. ಕೆನ್ನಿಯ ಈ ಕಥೆ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಅವರನ್ನು 'ಸೂಪರ್ ಬ್ರದರ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

BrotherSistertransgender brothertransgender brother eggssuper brother

Trending News