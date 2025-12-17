English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ ದಾಳಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿದ ಅಮೆರಿಕ, 39 ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧ ಘೋಷಣೆ..! ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್‌ ನಿರ್ಧಾರ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ ದಾಳಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿದ ಅಮೆರಿಕ, 39 ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧ ಘೋಷಣೆ..! ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್‌ ನಿರ್ಧಾರ

Travel ban in America: ಅಮೆರಿಕದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಬೆದರಿದೆ. ಈ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ದೇಶದ ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 17, 2025, 03:51 PM IST
  • ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ದರಗಳು
  • ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ, ಮಾಲಿ ಮತ್ತು ನೈಜೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹5,00,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ₹2,24,974 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ
camera icon5
post office time deposit scheme
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹5,00,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ₹2,24,974 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸೋದೇ ಅಮ್ಮನ ಗುರಿ..! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ತಿದೆ..!
camera icon6
Gouri kalyana colors kannada
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸೋದೇ ಅಮ್ಮನ ಗುರಿ..! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ತಿದೆ..!
ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆದ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು.. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಒಲಿಯಿತು ಅದೃಷ್ಟ?
camera icon5
ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆದ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು.. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಒಲಿಯಿತು ಅದೃಷ್ಟ?
ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ವಧುವಿನ ಹಲ್ಲು ಕೀಳುವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ
camera icon6
unique wedding traditions
ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ವಧುವಿನ ಹಲ್ಲು ಕೀಳುವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ ದಾಳಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿದ ಅಮೆರಿಕ, 39 ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧ ಘೋಷಣೆ..! ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್‌ ನಿರ್ಧಾರ

Travel ban in America: ಅಮೆರಿಕದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಬೆದರಿದೆ. ಈ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ದೇಶದ ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಬೆದರಿದೆ. ಈ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ದೇಶದ ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರನುಸಾರ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15 ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳಿವೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ವಲಸೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ 15 ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಭಾಗಶಃ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ, ಈ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 39 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಯುಎಸ್ ನಿಯಮಗಳು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ದುರ್ಬಲ ವೀಸಾ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ವೀಸಾಗಳ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಆಡಳಿತ ತಿಳಿಸಿದೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಏಲಕ್ಕಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆವರಿಳಿಯೋದು ಫಿಕ್ಸ್!‌

ಯುಎಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾರ್ಬುಡಾ, ಬೆನಿನ್, ಅಂಗೋಲಾ, ಆಂಟಿಗುವಾ, ಕೋಟ್ ಡಿ'ಐವೊಯಿರ್, ಗ್ಯಾಬೊನ್, ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ, ಮಲಾವಿ, ಡೊಮಿನಿಕಾ, ಗ್ಯಾಬೊನ್, ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಮೌರಿಟಾನಿಯಾ, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಸೆನೆಗಲ್, ಟಾಂಜಾನಿಯಾ, ಟೋಂಗಾ, ಜಾಂಬಿಯಾ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಭಾಗಶಃ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬುರುಂಡಿ, ಕ್ಯೂಬಾ, ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮತ್ತು ಟೋಗೊ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾಗಶಃ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಗಶಃ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

ನವೆಂಬರ್ 26 ರಂದು, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಡಿ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದು ಇಬ್ಬರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾರ್ಡ್ ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಫ್ಘಾನ್ ಪ್ರಜೆಯೊಬ್ಬರು ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಶೇಷ ವೀಸಾ ಮೂಲಕ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೀಸಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಬಾಂಬ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಕ ಈ 2mg ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್..! 100,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರ ಸಾವು..!

ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಬೆದರಿಕೆಗಳು, ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ದರಗಳು. ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ, ಮಾಲಿ ಮತ್ತು ನೈಜೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬರುವವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.

D.C.USABan in AmericaTravel ban in AmericaList announced

Trending News