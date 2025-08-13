ಟ್ರಂಪ್ 2.0: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದತ್ತ ಅಮೆರಿಕ ವಾಲುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಬ್ರಾಮ್ಸ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ದೂರ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ-ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ನಡೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಈ ವರ್ತನೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬಲವಾದ ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲದಿಂದ ನೀಡಿದ ಪರಮಾಣು ಬೆದರಿಕೆ ಈ ಬದಲಾದ ವಾತಾವರಣದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್-ಭಾರತ ಸಂಬಂಧ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ವಾಡ್ ಮೂಲಕ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾಗೆ ತಡೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುವ ಯೋಜನೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಬ್ರಾಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಂಕ ನೀತಿಯು ಇದರ ಒಂದು ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ ಮಾತ್ರ. ಟ್ರಂಪ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸರಿದೂಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಗೆ ಕರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿವಾದವನ್ನು ಸಮಾನತೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ಕರೆದು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂತಸಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದು ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಅಬ್ರಹಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನೀಲುವುಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್-ಪುಟಿನ್ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವೂ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಆಮದುಗಳಿಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಪುಟಿನ್ ನಡುವಿನ ಮುಂಬರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದು ಸುಂಕ ವಿವಾದವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಕ್ವಾಡ್ ದೇಶಗಳಾದ ಅಮೆರಿಕ, ಭಾರತ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಬ್ರಹಾಮ್ಸ್ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಚೀನಾವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಈ ಮೈತ್ರಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಅಮೇರಿಕಾವೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಅಬ್ರಹಾಮ್ಸ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಜಾಗತೀಕರಣಗೊಂಡ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಚೀನಾದ ಸವಾಲಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಅಮೆರಿಕವು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.