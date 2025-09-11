ಟ್ರಂಪ್ ಆಪ್ತ ಚಾರ್ಲಿ ಕಿರ್ಕ್ ಹತ್ಯೆ: ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಘಟನೆ.. ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Charlie Kirk murder: ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಚರ ಹಾಗೂ ಯುವ ಸಂಘಟನೆಯ ನಾಯಕ ಚಾರ್ಲಿ ಕಿರ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಜನರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಘಟನೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು?
ಉತಾಹ್ ವ್ಯಾಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿ ಕಿರ್ಕ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಒಬ್ಬ ಬಂದೂಕುಧಾರಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಅವರತ್ತ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ. ಗುಂಡು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತಗುಲಿದ ಕಾರಣ ಕಿರ್ಕ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಘಟನೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಓಡಿಹೋದರು. ಈ ಘಟನೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಂದೂಕು ದಾಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಪ್ತನ ಹತ್ಯೆ: ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಮರ್ಡರ್!
ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತನ ಸಾವಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಚಾರ್ಲಿ ಕಿರ್ಕ್ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯುವಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪರೂಪದ ನಾಯಕ” ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕ
ಚಾರ್ಲಿ ಕಿರ್ಕ್ ಕೇವಲ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ USA ಎಂಬ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಯುವ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರೇರಣೆಯಾದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 1000 ಮಂದಿ ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರವೇ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು.
WARNING: This extremely graphic video of Charlie Kirk being shot and we now know sadly being killed.
Far Left need to be designated Terrorists. pic.twitter.com/HatIga2J9v
— FREEDOM ISNT CHEAP (@granviledufleur) September 10, 2025
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ವೀಟ್ : ಮೋದಿ ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತೆ..?
ಶಂಕಿತನ ಬಂಧನ
ಈ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಎಫ್ಬಿಐ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಶಂಕಿತನು ಪೊಲೀಸರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾದಾದ್ಯಂತ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.