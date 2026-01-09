ಅಪಾಯಕಾರಿ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್‌..ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿವೆಯೇ? ಜೀವಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ

Trump administration travel ban: ಜಗತ್ತಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಶಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ತಾರಕ್ಕೇರಿದೆ..ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ Travel Advisoryಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.ಅಮೆರಿಕಾದ ಪಾಲಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ 21ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ..
ಅಮೆರಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ 1-4 ಹಂತದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ..ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 1-4 ಹಂತದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನು ಅಂತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ..ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 1 ರಿಂದ 4 ನೇ ಹಂತದವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಂತ 4 ಎಂದರೆ ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ.. ಜೀವಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ: ಅಪಾಯಕಾರಿ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಇದರಲ್ಲಿ 'ಹಂತ 4' ಎಂದರೆ ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಡಿ ಎಂದರ್ಥ' ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಈಗ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕಾಳಜಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗಿ ಬಹಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು..ಆ ವೇಳೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಆಗದ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ, ಉಕ್ರೇನ್, ಲಿಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ ಸೇರಿದಂತೆ 21 ದೇಶಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ..ದಯ ಮಾಡಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ..ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ..
ಅಮೆರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಬಿಟ್ಟ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೆಸರನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದೆ..ಅಮೆರಿಕಾ ಪಾಲಿಗೆ ಭಾರತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ದೇಶವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಭಾರತದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ..
