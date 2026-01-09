English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಅಪಾಯಕಾರಿ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್‌..ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿವೆಯೇ? ಜೀವಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ

ಅಪಾಯಕಾರಿ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್‌..ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿವೆಯೇ? ಜೀವಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ

Trump administration travel ban: ರಷ್ಯಾ-ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕ ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ 21ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ..ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ದೇಶಗಳು ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 9, 2026, 01:21 PM IST
  • ಪುಟಿನ್ ಪರಮಾಣು ಬೆದರಿಕೆ ಬೆದರಿದ ಅಮೆರಿಕ
  • ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಜಗತ್ತು..ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಭೀತಿ

Trending Photos

Toxic ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾಟೂ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಅದರಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ ಚಿತ್ರದ ನಿಗೂಢತೆ
camera icon5
Yash
Toxic ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾಟೂ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಅದರಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ ಚಿತ್ರದ ನಿಗೂಢತೆ
ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಟೀಸರ್​ ರಿಲೀಸ್!‘ಡ್ಯಾಡೀಸ್​ ಹೋಮ್​’ಯಶ್ ಮಾಡಿದೆ ರೂಲ್ಸ್
camera icon6
Yash
ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಟೀಸರ್​ ರಿಲೀಸ್!‘ಡ್ಯಾಡೀಸ್​ ಹೋಮ್​’ಯಶ್ ಮಾಡಿದೆ ರೂಲ್ಸ್
ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
camera icon6
White Hair Remedies
ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
WPL 2026 ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌಟ್.. ಹೊಸ ಹರ್ಷ, ಹೊಸ ಟ್ರೋಫಿ, ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾದ ನಾಯಕಿಯರು!
camera icon5
WPL 2026 ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌಟ್.. ಹೊಸ ಹರ್ಷ, ಹೊಸ ಟ್ರೋಫಿ, ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾದ ನಾಯಕಿಯರು!
ಅಪಾಯಕಾರಿ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್‌..ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿವೆಯೇ? ಜೀವಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ

Trump administration travel ban: ಜಗತ್ತಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಶಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ತಾರಕ್ಕೇರಿದೆ..ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ Travel Advisoryಯನ್ನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.ಅಮೆರಿಕಾದ ಪಾಲಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ 21ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದಂತೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಆಡಳಿತವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತ್ತೆ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ದ ಸಮರ ಸಾರುತ್ತಾ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ! ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬೀಳಲಿದೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು..

ಅಮೆರಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ 1-4 ಹಂತದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ..ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 1-4 ಹಂತದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನು ಅಂತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ..ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 1 ರಿಂದ 4 ನೇ ಹಂತದವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಂತ 4 ಎಂದರೆ ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ.. ಜೀವಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ: ಅಪಾಯಕಾರಿ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಇದರಲ್ಲಿ 'ಹಂತ 4' ಎಂದರೆ ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಡಿ ಎಂದರ್ಥ' ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಈಗ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕಾಳಜಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗಿ ಬಹಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು..ಆ ವೇಳೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಆಗದ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ, ಉಕ್ರೇನ್, ಲಿಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ ಸೇರಿದಂತೆ 21 ದೇಶಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ..ದಯ ಮಾಡಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ..ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.. 

ಅಮೆರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಬಿಟ್ಟ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೆಸರನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದೆ..ಅಮೆರಿಕಾ ಪಾಲಿಗೆ ಭಾರತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ದೇಶವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಭಾರತದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ.. 
 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬರೀ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಇರುವ ವಿಚಿತ್ರ ದ್ವೀಪ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶವಿದು.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

US level 4 travel advisoryRussia US nuclear threatmost dangerous countries to travelTrump administration travel ban

Trending News