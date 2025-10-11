English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗದ ಕೋಪ! ʼಬಲಿ ಕಾ ಬಕ್ರʼನಾದ ಚೀನಾ ಮೇಲೆ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಟ್ರಂಪ್.. ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ!

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ 100% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚೀನಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ 30% ಯುಎಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 11, 2025, 07:55 AM IST
    • ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ 100% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ
    • ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಭೆಯೂ ರದ್ದು
    • ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧ

100 percent tariff on China: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ 100% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚೀನಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ 30% ಯುಎಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಟ್ರಂಪ್‌ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯಿಟ್ಟ ಪುಟಿನ್‌: ಯುಎಸ್‌ ಸುಂಕದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ.. ಹೀಗಿದೆ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲಾನ್!

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ 10% ಸೇಡಿನ ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಈಗ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ 100% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತೆರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಚೀನಾದ "ಅತ್ಯಂತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ" ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು.

"ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್" ಗಳ ಮೇಲಿನ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ರಫ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದ "ಅತ್ಯಂತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವರ್ತನೆ" ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಚೀನಾ ಅಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದು ಕಷ್ಟ, ಆದರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು, ಈಗ ಇತಿಹಾಸವು ಸ್ವತಃ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾದ ವರ್ತನೆ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಚೀನಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚೀನಾ ಒಂದು ತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ದುಡಿಯುವ ದುಡ್ಡು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ! ಕನಸಲ್ಲೂ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ ಬಡತನ..

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ಸುಂಕದ ಯುದ್ಧ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು. ಇದು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು. ನಂತರ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. 

