ಟ್ರಂಪ್ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಿದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ, ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಸಾಧ್ಯತೆ..!

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್/ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ರ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ (EU) ಕೊನೆಗೂ ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಮಾರಾಟ-ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, EU ತನ್ನ 19ನೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಈ ತಿಂಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ EU ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ವೀಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ 100% ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹಣ ಸರಬರಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. EU ಈ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅಮೆರಿಕವೇ ಯುರೋಪ್ನ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹೇರಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒತ್ತಡದಿಂದ EU ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿತ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಷ್ಯಾದ 'ಶ್ಯಾಡೋ ಫ್ಲೀಟ್' ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ದೇಶಗಳ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ-ಚೀನಾ ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಯ ಸ್ಥಿತಿ
ರಷ್ಯಾ ತೈಲದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು, 2024ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಸುಮಾರು 242 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳ ಫಾಸಿಲ್ ಇಂಧನ ರಫ್ತುಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ (109 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್, ಒಟ್ಟು ಆಮದಿನ 20%) ಮತ್ತು ಭಾರತ (88 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್, ಒಟ್ಟು ಆಮದಿನ 35%) ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಆಮದುಗಳು 52.73 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದವು.
ಟ್ರಂಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ 25% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ಹೇರಿ, ಒಟ್ಟು 50%ಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಸುಂಕಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, EUಗೆ 100% ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಸುಂಕಗಳು ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಿದ ನಂತರ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
EU ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯ ದೇಶಗಳು ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಷ್ಯಾ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಹಂಗೇರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿವೆ. EU ಈ ದೇಶಗಳಿಗೆ 2027ರವರೆಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಹೊಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಈ ಗಡುವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ.ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಈ ದೇಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. EU ಈ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಒಟ್ಟಾರೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ EU ತನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ 27% ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ 2022ರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ನಂತರ ಅದು 3%ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದಲ್ಲಿ 45% ರಷ್ಯಾ ಅವಲಂಬನೆ 13%ಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 2025ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ EU ರಷ್ಯಾ ಫಾಸಿಲ್ ಇಂಧನಕ್ಕಾಗಿ 21.9 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಷ್ಯಾ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ನಿಜವಾದ ಗುರಿ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು.ತೈಲ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು EU ನಂಬುತ್ತದೆ.G7 ದೇಶಗಳು ಸಹ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.ಚೀನಾ ಈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತ ಸಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
EU ತನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಘೋಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಕ್ತಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು ತರಬಹುದು.