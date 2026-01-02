English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಅಧಿಕಾರ ತ್ಯಜಿಸುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ರಾ ಟ್ರಂಪ್‌? ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಅಧಿಕಾರ ತ್ಯಜಿಸುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ರಾ ಟ್ರಂಪ್‌? ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

trump health debate us: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 2, 2026, 04:47 PM IST
  • ಟ್ರಂಪ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ: ಕೈಗಳ ಮೇಲಿನ ಗುರುತುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
  • ಕೈಗಳ ಮೇಲಿನ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನೂ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ​

ಅಧಿಕಾರ ತ್ಯಜಿಸುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ರಾ ಟ್ರಂಪ್‌? ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

trump health debate us: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯಿಂದಾಗಿದೆ. 79 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಟ್ರಂಪ್, ಅಮೆರಿಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಹಿರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಅಧಿಕಾರ ತ್ಯಜಿಸಿದಾಗ 82 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕೈಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೆಲವು ನೀಲಿ ಗುರುತುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಗೇಟುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಈ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೇಕಪ್‌ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡವು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ನೋಡುವ ಕನ್ನಡದ ಏಕೈಕ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಈಗಲೂ ನೆರೆಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ನಟನ ಕ್ರೇಜ್‌

ಈ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ತಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೂಗೇಟುಗಳು ಯಾವುದೇ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಲೀ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಳುಗೊಳಿಸಲು ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ಗುರುತುಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದಿ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, “ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, “25ನೇ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲ ಈ ಬಲಿಷ್ಟ ಕರೆನ್ಸಿ ಮುಂದೆ ಡಾಲರ್‌ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ..! ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ದೇಶ

ಕೈಗಳ ಮೇಲಿನ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನೂ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೈ-ಫೈವ್ ನೀಡುವ ವೇಳೆ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಪ್ಯಾಮ್ ಬೋಂಡಿ ಅವರ ಉಂಗುರವು ಕೈಗೆ ತಾಗಿದಾಗ ಮೂಗೇಟು ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋವು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಮೇಕಪ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಬಳಸುವುದಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಕೆಲ ಸಭೆಗಳ ವೇಳೆ ಟ್ರಂಪ್ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, “ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ನಿದ್ರಿಸಿದರು” ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. “ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಭಾಗ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಟ್ರಂಪ್, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಅವರನ್ನು ‘ಸ್ಲೀಪಿ’ ಎಂದು ಅಣಕಿಸಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.

