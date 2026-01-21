English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲಿದ್ಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಕಣ್ಣು? ಪಾಕ್‌ ಗಡಿವಿವಾದದ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಗೊಂದಲ!

Donald Trump: ಗಾಜಾ ಶಾಂತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ಹೊಸ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 21, 2026, 11:23 AM IST
  • ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿವಾದ ಇನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ
  • ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ನಡುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಭಾರತದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೀತಿ

ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲಿದ್ಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಕಣ್ಣು? ಪಾಕ್‌ ಗಡಿವಿವಾದದ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಗೊಂದಲ!

Donald Trump: ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಂಡಳಿಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವುದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಹಿಂದೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿವಾದವೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಭಾರತವನ್ನು ಈ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ಅದೇ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಹ್ವಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಎರಡೂ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಚಾರಗಳು. ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಸದಾ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಭಾರತ ಕುರಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಪ್ರತೀ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಅಮೆರಿಕ ಧಾನ್ಯ! ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶವಾದ್ರೂ ವಿದೇಶಿ ಬೆಳೆಗೇಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ?

ಗಾಜಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಿಲುವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ನಡುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಭಾರತದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೀತಿ. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ತತ್ವವನ್ನು ಭಾರತ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ದೂರಗಾಮಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಭಾರತ ನಂಬುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆತಂಕವೆಂದರೆ, ಈ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುವ ಭೀತಿ ಇದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಬಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ದ್ವೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ ಲಾಭ! ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಈಗ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿವಾದ ಇನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಿಒಕೆ ಅನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಟ್ರಂಪ್ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಯಾವುದೇ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ.

 

