ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಆಯ್ತು.. ಟ್ರಂಪ್ ಮುಂದಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈ ಸುಂದರ ದೇಶ!‌

Trump Next Target Countries: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಒಮ್ಮೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡಾಲರ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ವಿರುದ್ಧ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಬಾಂಬ್ಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದರು ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರು ಅವರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರನ್ನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.
ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಮಗಳ ನಂತರ, ಜಗತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಭಯಭೀತವಾಗಿವೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.. ಟ್ರಂಪ್ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಇರಾನ್, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯೂಬಾ ಮತ್ತು ಕೊಲಂಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ವೆನೆಜುವೆಲಾ ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಈಗ, ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಜನವರಿ 20 ರವರೆಗೆ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕೆಂದು ಟ್ರಂಪ್ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಜನರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಹಳ ಶಾಂತಿಯುತ ದೇಶ. ಅದು ಬಲವಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕವು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಮಾಸ್ಕೋಗೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಗಳಿದ್ದವು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಕೂಡ ಕ್ಯೂಬಾಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ಯೂಬಾ ಸೈನಿಕರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಆದರೆ ವಿಫಲರಾದರು ಎಂದು ಆ ದೇಶ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 32 ಕ್ಯೂಬಾ ಸೈನಿಕರು ಸಹ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ಯೂಬಾ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ಯೂಬಾ ಅಮೆರಿಕದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶತ್ರು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಕ್ಯೂಬಾವನ್ನು ಖಳನಾಯಕನಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಿಗುಯೆಲ್ ಡಯಾಜ್-ನೆಲ್ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಯೂಬಾದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕವು ಕ್ಯೂಬಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. 2026 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಯಾವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಭಯಪಡುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಡುರೊ ಬಂಧನದ ನಂತರ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.