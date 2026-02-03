ಪ್ರಬಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮುಳುವಾಯ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ನಿರ್ಧಾರ! ಟ್ರಂಪ್‌ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ?

trump Tariff : ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 50ರಿಂದ 18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ನಂತರ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ 25% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ಮತ್ತು 25% ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 50% ಸುಂಕವು ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಸುಂಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ತಂದಿದೆ.
ಈ ಸುಂಕ ಕಡಿತದಿಂದ ಚೀನಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿರುವುದು, ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧ ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ–ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಪೈಕಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ (15%) ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಭಾರತ 18% ಸುಂಕದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗಳು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ 19% ಹಾಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮೇಲೆ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಈ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.