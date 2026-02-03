English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಪ್ರಬಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮುಳುವಾಯ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ನಿರ್ಧಾರ! ಟ್ರಂಪ್‌ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ?

ಪ್ರಬಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮುಳುವಾಯ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ನಿರ್ಧಾರ! ಟ್ರಂಪ್‌ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ?

trump Tariff : ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ತಿರುವು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮೀಕರಣವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 3, 2026, 12:50 PM IST
  • ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್‌
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ

Trending Photos

EPFO ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ: ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
camera icon6
EPFO
EPFO ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ: ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
ಫಾರ್ಮ್‌ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಾ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌? 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯ್‌ಜಾನ್‌ ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದ ಚೆಲುವೆ ಯಾರು..
camera icon6
Salman Khan marriage
ಫಾರ್ಮ್‌ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಾ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌? 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯ್‌ಜಾನ್‌ ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದ ಚೆಲುವೆ ಯಾರು..
EPFO ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
camera icon6
EPFO
EPFO ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
ಬಜೆಟ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್‌.. ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ, ಇದೆಲ್ಲಾ ದುಬಾರಿ! ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ..
camera icon6
Union Budget 2026
ಬಜೆಟ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್‌.. ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ, ಇದೆಲ್ಲಾ ದುಬಾರಿ! ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ..
ಪ್ರಬಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮುಳುವಾಯ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ನಿರ್ಧಾರ! ಟ್ರಂಪ್‌ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ?

trump Tariff : ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 50ರಿಂದ 18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ನಂತರ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ 25% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ಮತ್ತು 25% ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 50% ಸುಂಕವು ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಸುಂಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ತಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಧರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಳವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇರದ ವಿಚಿತ್ರ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲಿನ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗಿದೆ

ಈ ಸುಂಕ ಕಡಿತದಿಂದ ಚೀನಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿರುವುದು, ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧ ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ–ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶತ್ರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಭಾರತೀಯ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಆ ಪದದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಕುದಿಯುತ್ತೆ..

ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಪೈಕಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ (15%) ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಭಾರತ 18% ಸುಂಕದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ಗಳು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ 19% ಹಾಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮೇಲೆ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಈ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.

US tariffIndia US TradeDonald TrumpNarendra ModiImport duty

Trending News