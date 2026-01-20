English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಚಾಟಿ ಏಟು! ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

Donald Trump : ಔಷಧಿಗಳ ನಂತರ ಈಗ ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ತೆರಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 20, 2026, 01:37 PM IST
  • ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇದೀಗ ಫ್ರೆಂಚ್ ವೈನ್ ಮತ್ತು ಷಾಂಪೇನ್ ಮೇಲೆ ಶೇ.200 ರಷ್ಟು ಭಾರೀ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ಟ್ರಂಪ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಮೊದಲ ಬೆದರಿಕೆ ಅಲ್ಲ

ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಚಾಟಿ ಏಟು! ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

Donald Trump: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇದೀಗ ಫ್ರೆಂಚ್ ವೈನ್ ಮತ್ತು ಷಾಂಪೇನ್ ಮೇಲೆ ಶೇ.200 ರಷ್ಟು ಭಾರೀ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದೆ. ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಇದೀಗ ಮದ್ಯ ಉದ್ಯಮವನ್ನೇ ಟ್ರಂಪ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ‘ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ’ಗೆ ಸೇರುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, “ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಅವರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊನೆಗೂ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ಒಲಿದ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ..! 

ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ರೆಂಚ್ ವೈನ್ ಮತ್ತು ಷಾಂಪೇನ್ ಮೇಲೆ ಶೇ.200 ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರುವರು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಈಗಷ್ಟೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಈ ಸುಂಕ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ವೈನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ $20 ರಿಂದ $40 ರವರೆಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ಬಾಟಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ವೈನ್ ಬೆಲೆ, ಸುಂಕದ ಬಳಿಕ $60 ರಿಂದ $120 ರವರೆಗೆ ಏರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತೀ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಇದು ಟ್ರಂಪ್ ನೀಡಿರುವ ಮೊದಲ ಬೆದರಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಕಳೆದ 11 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮದ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.200 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಮೆರಿಕನ್ ವಿಸ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ಶೇ.50 ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದೇ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಅಮೆರಿಕ–ಯುರೋಪ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ರೀತಿಯ ಸುಂಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
 

Donald TrumpFrench Wine TaxUS France Trade TensionAlcohol price hikeTrump Peace Council

