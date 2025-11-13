English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್‌ ಸುಂಕ ನಿರ್ಧಾರ..! ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ 7 ದೇಶಗಳ 32 ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ಅಮೆರಿಕ!

Trump’s Shocking Tariff Move: ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಸುಂಕ ಕ್ರಮವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದರ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 13, 2025, 01:41 PM IST
  • ಅಮೆರಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾ, ಭಾರತ, ಇರಾನ್, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಟರ್ಕಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ದೇಶಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ
  • ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

Trump’s Tariff Shock on India: ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಸುಂಕ ನಿರ್ಧಾರವು ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ದೇಶಗಳ 32 ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರಾನ್‌ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ.

ಅಮೆರಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾ, ಭಾರತ, ಇರಾನ್, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಟರ್ಕಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ದೇಶಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗೆ ಸಮ..! ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಕರೆನ್ಸಿ ಇರುವವರೇ ಶ್ರೀಮಂತರು

ಅಮೆರಿಕದ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಗುಪ್ತಚರ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾನ್ ಕೆ. ಹರ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಮೆರಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರ.. ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಮದ್ಯ ಕುಡಿದರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ದಂಡ! ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು..

ಈ ಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ, ಅಮೆರಿಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸಹ ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಇರಾನ್‌ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ದೃಢ ನಿಲುವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಭಾರತದ ಮೇಲೂ ಈ ಕ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದು, ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, H-1B ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕ-ಭಾರತ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.

