ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್‌ ಸುಂಕ ನಿರ್ಧಾರ..! ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ 7 ದೇಶಗಳ 32 ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ಅಮೆರಿಕ!

Trump’s Tariff Shock on India: ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಸುಂಕ ನಿರ್ಧಾರವು ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ದೇಶಗಳ 32 ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರಾನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾ, ಭಾರತ, ಇರಾನ್, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಟರ್ಕಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ದೇಶಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಗುಪ್ತಚರ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾನ್ ಕೆ. ಹರ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಮೆರಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ, ಅಮೆರಿಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸಹ ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಇರಾನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ದೃಢ ನಿಲುವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಭಾರತದ ಮೇಲೂ ಈ ಕ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದು, ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, H-1B ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕ-ಭಾರತ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.