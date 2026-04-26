ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಖಂಡನೆ

Trumps white house shoot out: ಅಮೆರಿಕ  ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಇದ್ದ ಭೋಜನಕೂಟದ ಮೇಲೆ ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಆ ವೇಳೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೇತ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರು ಅಪಾಯದಿಂದ ಬಚಾವ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 26, 2026, 10:58 AM IST
Trumps white house shoot out: ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭದ್ರತಾ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿರಂತರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಮೋದಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶ್ವೇತಭವನದ ವರದಿಗಾರರ ಭೋಜನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶೂಟರ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ನಂತರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಸರ್ವಿಸ್‌ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದ್ಭುತಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಂಕಿತ ದಾಳಿಕೋರನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಸ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತ ಭವನ ಸಮೀಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ ಹಿಲ್ಟನ್‌ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ  ವರದಿಗಾರರ ಔತಣಕೂಟದ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರು ಆತಂಕಕ್ಕೆಗೊಳಗಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 

ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಡೋನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೇತು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸದ್ಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಶೂಟರ್‌ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತಭವನದ ವರದಿಗಾರರ ಭೋಜನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಮತ್ತು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವರಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಗುಂಡೇಟಿನಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಭಾರಿ ಭದ್ರತಾ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದವು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು, ನೂರಾರು ಜನರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿತನೊಬ್ಬ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.

ಶಂಕಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಆರೋಪಗಳಿವೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತಭವನದ ವರದಿಗಾರರ ಭೋಜನಕೂಟದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಟಾರ್ನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಘಟನೆಯ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ದಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುರಾವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

White HouseTrumpdinner shootingWhite House dinner Donald Trump confirms all leaders safepraises security response

