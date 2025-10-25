English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಈ ರೀತಿ ಸೇವ್‌ ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಯ್ತು! ಪತ್ನಿಗೆ ಹೀಗೆಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪತಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

Divorce case Turkey : ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ.. ಹಿರಿಯರು ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಉಂಡು ಮಲಗುವವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಸಂಬಂಧ ಕೆಡುವ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತದೆ.  ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಿಕ್ಕ ಜಗಳವೂ ದೊಡ್ಡ ಹಂತ ತಲುಪಿ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.. ಇದೀಗ ಅಂತಹುದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 25, 2025, 03:43 PM IST
ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಈ ರೀತಿ ಸೇವ್‌ ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಯ್ತು! ಪತ್ನಿಗೆ ಹೀಗೆಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪತಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

Wife Body Shaming case : ಪತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ದಪ್ಪಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ಅವಮಾನಿಸಿ ಆಕೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತನ್ನ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಪತ್ನಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆಕೆಯ ಪರವಾಗಿಯೇ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದೆಂದು ತೋರಿದರೂ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾದ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಹದ ಕುರಿತು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.. ಇದು ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 60 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ! ಇದರಿಂದ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!

ಹೌದು.. ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ, ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಪತಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪತ್ನಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದಳು. ನಂತರ, ಪತಿ ಕೂಡ ಆಕೆಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ವಿಷಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದವು. ಪತ್ನಿ ದಪ್ಪಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪತಿ, ಆಕೆಯನ್ನು ಕೀಟಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅವಳನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅವಮಾನಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಹೆಸರನ್ನು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಸೇವ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. 

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಳು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಪತಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ತೊರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅವಳ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಕೆ ಯಾವುದೇ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಪತಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕಂಡುಕೊಂಡು, ಪೈನ್‌ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ..

