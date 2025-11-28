English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ ನಿಷೇದಿಸಿದ ಯುಎಇ..! ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೇ ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದೇಶಕ್ಕೀಗ ಭಾರತವೇ ಗತಿ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ ನಿಷೇದಿಸಿದ ಯುಎಇ..! ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೇ ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದೇಶಕ್ಕೀಗ ಭಾರತವೇ ಗತಿ

UAE Stops Visas for Pakistanis: ಯುಎಇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಈಗ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಅಪರಾಧ ಆರೋಪಗಳೇ ಈ ತೀರ್ಮಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 28, 2025, 01:59 PM IST
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೆನೆಟ್ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಸಮೀನಾ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಜೆಹ್ರಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ “ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ
  • ಸುಮಾರು 1.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮೂಲೋದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

Trending Photos

ಪತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ.. ಅಗಲಿದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನೆನಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಡ್ರೀಮ್‌ಗರ್ಲ್‌
camera icon7
Dharmendra
ಪತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ.. ಅಗಲಿದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನೆನಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಡ್ರೀಮ್‌ಗರ್ಲ್‌
ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ
camera icon7
pensioners
ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ
ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ.. 50ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ 33ರ ಯುವಕನಿಗೆ ಮನಸೋತ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
camera icon5
Malaika Arora
ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ.. 50ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ 33ರ ಯುವಕನಿಗೆ ಮನಸೋತ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್‌! ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon8
Bigg Boss Telugu 9
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್‌! ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ ನಿಷೇದಿಸಿದ ಯುಎಇ..! ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೇ ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದೇಶಕ್ಕೀಗ ಭಾರತವೇ ಗತಿ

UAE Stops Visas for Pakistanis: ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವಾಲಯವೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಯುಎಇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಯುಎಇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಾಗರಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಕಳ್ಳತನ, ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ವೀಡಿಯೊ ಚಿತ್ರೀಕರಣ, ಮೋಸ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳನ್ನೂ ಯುಎಇ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಯುಎಇ ವೀಸಾ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂಓದಿ: ಭಾರತೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಸ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿದ ನೇಪಾಳ..! ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇಕೆ ಭಾರತ?

ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯುಎಇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಯುಎಇ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು—ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ಆದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ವೀಸಾ ನಿರಾಕರಣೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಸುಮಾರು 1.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮೂಲೋದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 64,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಿಗೆ ಯುಎಇ ಕೆಲಸ ವೀಸಾ ನೀಡಿತ್ತು. 2025ರ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 13,000 ಮಂದಿ ವೀಸಾ ಪಡೆದ ನಂತರ ಈ ನಿಲುಗಡೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಇದನ್ನೂಓದಿ: ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಿಹಿನೀರು ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ನದಿಯೂ ಇಲ್ಲ.. ಆದ್ರೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಾಧನೆ

ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯುಎಇ, ಸೌದಿ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮುಖ್ಯ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ. ಯುಎಇ ವೀಸಾ ನಿಲುಗಡೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗಂಭೀರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೆನೆಟ್ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಸಮೀನಾ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಜೆಹ್ರಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ “ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯುಎಇ ವೀಸಾ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ನಿಷೇಧ ಇನ್ನೂ ವಿಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಧಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿದ್ದರೂ, ವೀಸಾ ನಿಲುಗಡೆ ಆ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50% ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳದ್ದೇ ಎಂದು ಯುಎಇ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ.
 

Pakistan Newsuae pakistan newsuae pakistan relationsWorld Newspakistan visa uae

Trending News