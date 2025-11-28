ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ ನಿಷೇದಿಸಿದ ಯುಎಇ..! ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೇ ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದೇಶಕ್ಕೀಗ ಭಾರತವೇ ಗತಿ

UAE Stops Visas for Pakistanis: ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವಾಲಯವೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಯುಎಇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಯುಎಇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಾಗರಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಕಳ್ಳತನ, ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ವೀಡಿಯೊ ಚಿತ್ರೀಕರಣ, ಮೋಸ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳನ್ನೂ ಯುಎಇ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಯುಎಇ ವೀಸಾ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯುಎಇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಯುಎಇ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು—ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ಆದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ವೀಸಾ ನಿರಾಕರಣೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಸುಮಾರು 1.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮೂಲೋದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 64,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಿಗೆ ಯುಎಇ ಕೆಲಸ ವೀಸಾ ನೀಡಿತ್ತು. 2025ರ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 13,000 ಮಂದಿ ವೀಸಾ ಪಡೆದ ನಂತರ ಈ ನಿಲುಗಡೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯುಎಇ, ಸೌದಿ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮುಖ್ಯ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ. ಯುಎಇ ವೀಸಾ ನಿಲುಗಡೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗಂಭೀರಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೆನೆಟ್ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಸಮೀನಾ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಜೆಹ್ರಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ “ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯುಎಇ ವೀಸಾ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ನಿಷೇಧ ಇನ್ನೂ ವಿಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಧಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿದ್ದರೂ, ವೀಸಾ ನಿಲುಗಡೆ ಆ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50% ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳದ್ದೇ ಎಂದು ಯುಎಇ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ.