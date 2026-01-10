English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಚರ್ಚೆ ಬಳಿಕ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ.. TV, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ!

ಚರ್ಚೆ ಬಳಿಕ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ.. TV, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ!

ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೆಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಹುಡುಕಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಜಾಹೀರಾತು ಹಾಗೂ ಟಿವಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 10, 2026, 02:04 PM IST
  • ರಾತ್ರಿ ಈ ಸಮಯದ ನಂತರ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು
  • ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ, ಫಾಸ್ಟ್‌ ಫುಡ್‌, ಪಾನೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
  • ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ

Trending Photos

ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ!!
camera icon6
Surya Nakshatra Parivartan 2026
ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ!!
ಜ್ವರದಲ್ಲೂ ಕಾವ್ಯಾಗೋಸ್ಕರ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಆಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ..ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್‌
camera icon5
Gilli
ಜ್ವರದಲ್ಲೂ ಕಾವ್ಯಾಗೋಸ್ಕರ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಆಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ..ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್‌
ಸತ್ತವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ..! ಘೋರ ಪಾಪಗಳನ್ನೇ ಮೀರಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪು
camera icon5
Karma
ಸತ್ತವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ..! ಘೋರ ಪಾಪಗಳನ್ನೇ ಮೀರಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪು
&#039;ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ನನ್ನ ತಂದೆ&#039; ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!
camera icon6
The Raja Saab
'ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ನನ್ನ ತಂದೆ' ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!
ಚರ್ಚೆ ಬಳಿಕ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ.. TV, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ!

ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಸಮಯದ ನಿಗಧಿ ಮಾಡಿ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ, ಫಾಸ್ಟ್‌ ಫುಡ್‌, ಪಾನೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಜಾಹೀರಾತು ಹಾಗೂ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ದೊಡ್ಡವರಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಂಕ್‌ಫುಡ್‌ಗಳ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಯಸ್ಕರು ಆಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೊಬ್ಬು, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಪವರ್‌, ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌.. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಗರ್ಲ್ಸ್‌!

ಸದ್ಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಸರ್ಕಾರ 13 ವರ್ಗದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಕ್ರಿಸ್ಪಿ, ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ ಹಾಗೂ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ.. ಇದರ ಬೆಲೆಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಬಂಗಾರವನ್ನೇ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

junk food ban ukjunk food advertising ban ukjunk food ad banjunk food ban listjunk food ad ban list

Trending News