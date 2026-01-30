US Iran Conflict: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇರಾನ್ನಿಂದ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಯಲ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ (RAF) ಟೈಫೂನ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕತಾರ್ಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದೆಡೆ ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಟೆಹ್ರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರವೇಶವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆತಂಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಕತಾರ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನೇರ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬ್ರಿಟನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಯುಕೆ–ಕತಾರ್ ನಡುವಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವು ಹಲವು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಜಾಗರೂಕತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದಾಳಿ ನಡೆದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕತಾರ್ನಂತಹ ಸಣ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಂಭೀರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್ ದೂರ ಏಕೆ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನೇರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಲಂಡನ್ನ ನಿಲುವು. ಆದರೆ ಇರಾನ್ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿದರೆ, ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ ನೆರವಾಗಬಹುದು.
ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಇದ್ದರೂ, ಅವರ ಗುರಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮಿಲಿಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬ್ರಿಟನ್ ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಿತ್ರರ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.