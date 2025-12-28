English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು 80 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ 470 ಕೆಜಿ ಬಾಂಬ್.! ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್‌ ಘೋಷಣೆ

ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ 470 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಮಿತ ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. 80 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೂತುಹೋಗಿದ್ದ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ತಜ್ಞರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.. ಇದೀಗ ಬಾಂಬ್‌ ದೊರೆತ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್‌ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 28, 2025, 09:27 PM IST
    • ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ 470 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಮಿತ ಬಾಂಬ್
    • 80 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೂತುಹೋಗಿದ್ದ ಬಾಂಬ್
    • ಬಾಂಬ್‌ ದೊರೆತ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್‌ ಘೋಷಣೆ

ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು 80 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ 470 ಕೆಜಿ ಬಾಂಬ್.! ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್‌ ಘೋಷಣೆ

WWII bomb found : ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ 470 ಕೆಜೆ ತೂಕದ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಮಿತ ಬಾಂಬ್‌ವೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೆರ್ಬಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಲ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಂಬ್‌ ದೊರೆತಿದೆ. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕಾಲದ ಈ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ತಜ್ಞರು ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಾಂಬ್ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಮಿತ AN-M44 ಆಗಿದ್ದು, 1944 ರಲ್ಲಿ ನಾಜಿ ಆಕ್ರಮಿತ ಬೆಲ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಲು ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಜರ್ಮನ್ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳದೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೂತುಹೋಗಿದ್ದ ಈ ಬಾಂಬ್ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯ..! ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ..

ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳು : ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಬಳಿ ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ದೂರ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಬಾಂಬ್ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಜ್ಞರು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಕ್ ಮೂಲಕ ಬೆಲ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ನಿಂದ ಸುಮಾರು 180 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ತರಬೇತಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಯುದ್ಧಗಳ ಅವಶೇಷಗಳಾದ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳದ ಬಾಂಬ್‌ಗಳು ಸೆರ್ಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಡಿಕೆ ಕಾವಲಿಗಿದ್ದ ನಾಯಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಚಿರತೆ:ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ, ಬೆಲ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ನ ಸಂಸತ್ತಿನ ಬಳಿ 300 ಕೆಜಿ ತೂಕದ 100 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಫಿರಂಗಿ ಶೆಲ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 ರಲ್ಲಿ, 1999 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟೋ ಪಡೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಸೆರ್ಬಿಯಾದ ನಿಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟೋ ಪಡೆಗಳು ಬೀಳಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. 2021 ರಲ್ಲಿ, ಬೆಲ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ 242 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕದ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬಾಂಬ್‌ಗಳು ಕಂಡುಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಸರ್ಬಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಘಟಕವು ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

