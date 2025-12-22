ಸಿರಿಯಾದ ISIS ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರ ಶನಿವಾರದಂದು, ಮಧ್ಯ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗುಂಪು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಮೇರಿಕನ್ ನಾಗರಿಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಮೂವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಿರಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಶರ್ ಅಲ್-ಅಸ್ಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಮೊದಲ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ.
ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪ್ರಜೆಯ ಸಾವಿನ ನಂತರ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ISIS ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನದೇ ನಾಗರಿಕರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಐಎಸ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಮಧ್ಯ ಸಿರಿಯಾದ 70 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ಇದು ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭವಲ್ಲ'
ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್-15 ಈಗಲ್ ಜೆಟ್ಗಳು, ಎ-10 ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಎಎಚ್-64 ಅಪಾಚೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ನ ಎಫ್-16 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಮಾರ್ಸ್ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಕ್ಸಾತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಸಿರಿಯನ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಠಿಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು, ಇದಕ್ಕೆ ಐಎಸ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಒಕ್ಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ನೂರಾರು ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್, ಐಎಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಸಿರಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಹ್ಮದ್ ಅಲ್-ಶರಾ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡದಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
