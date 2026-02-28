English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಈ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಚು..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ..!

Iran-Israel war 2026: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಅನೇಕ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 28, 2026, 10:53 PM IST
  • 1979 ರ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಹೊರಗಿದೆ
  • ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ
  • ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟುವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ

ಈ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಚು..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ..!

Iran-Israel war 2026: ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮೇರಿಕಾ ಈಗ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇರಾನಿನ 7 ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆಗಿಯಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿರುವ ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಏಳು ನಾಯಕರು ಯಾರು? ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಮೇರಿಕಾ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿರುವುದೇಕೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಳು ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಮೇರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈಯಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪಜೇಶ್ಕಿಯಾನ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಇಸ್ರೇಲಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಕ್ಸಿಯೋಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಏಳು ನಾಯಕರನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈಯ್ಯುವ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ದೇಶವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ

ಇನ್ನೂ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶವು ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಆ ವೇಳೆ ಖಮೇನಿ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪಜೇಶ್ಕಿಯಾನ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಪಜೇಶ್ಕಿಯಾನ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಯಕರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇರಾನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಲಿ ಲಾರಿಜಾನಿ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್‌ನ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಹ್ಮದ್ ವಹಿದಿ, ಖಮೇನಿಯ ಉನ್ನತ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಲಿ ಶಮ್ಖಾನಿ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಮೂದ್ ಅಹ್ಮದಿನೆಜಾದ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಗ್ಚಿ ಅವರು ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಅಮೆರಿಕ ಬಯಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Iran Israel war : ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆಷ್ಟು ನಷ್ಟ? ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ? 

ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆಯೂ ಅಮೇರಿಕಾದ ಕಣ್ಣು!

ಅಮೆರಿಕಾದ ಮಾಧ್ಯಮದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶವು ಇರಾನ್‌ನ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕರನ್ನು ಸಹ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗಷ್ಟೇ ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಖಮೇನಿ ಪ್ರತಿ ಹಾಲಿ ನಾಯಕನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರ ಕೊರತೆ ಬೀಳದೆ ಇರಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡರೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ದಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಇರಾನ್‌ಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನಿನ ಜನರು ದಂಗೆ ನಡೆಸಲು ಬೀದಿಗಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿವೆ

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಮೇರಿಕಾ ಯುದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ ? 

1979 ರ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಹೊರಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟುವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಇದರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಈಗ ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಬಳಿ ಇದೆ, ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇರಾನ್ ದೇಶವು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಅನೇಕ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ.
 

