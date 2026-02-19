English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ? ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಗಡುವು ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್..!

ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ? ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಗಡುವು ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್..!

ಸಿಬಿಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 19, 2026, 09:25 AM IST
  • ಇರಾನ್‌ಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ
  • ಶನಿವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಸೇನೆ ಸಿದ್ಧವಿರಲಿದೆ
  • ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು

Trending Photos

ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
camera icon5
mangal gochar 2026
ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲೈಫ್‌ಟೈಮ್‌ ಪಿಂಚಣಿ.. ಹೇಗ್‌ ಗೊತ್ತಾ!
camera icon5
Private Employee Pension
ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲೈಫ್‌ಟೈಮ್‌ ಪಿಂಚಣಿ.. ಹೇಗ್‌ ಗೊತ್ತಾ!
ಗುರುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಚಾರ! 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
camera icon11
Mercury transit effects
ಗುರುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಚಾರ! 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
ಜಗತ್ತಿನ ಈ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ 2 ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ...
camera icon5
Free Gold
ಜಗತ್ತಿನ ಈ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ 2 ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ...
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ? ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಗಡುವು ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್..!

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಈಗ ತುತ್ತತುದಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದು, ಜಗತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ.ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ನಡೆದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ವಿಫಲವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಲ್ ಬರೆದಿಟ್ಟರೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಆಸ್ತಿ! ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು..

ಸಿಬಿಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾತುಕತೆ ವಿಫಲ: ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾದ ಅಮೇರಿಕಾ.!

ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇರಾನ್ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತಳೆದಿದ್ದೇ ಈ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಈಗ ಮಾತುಕತೆಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಟ್ರಂಪ್ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದಲೇ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನ್ ದೇಶವನ್ನು ಅನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ 'ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ₹81,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಯೋಜನೆಗೆ NGT ಅನುಮೋದನೆ: ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಬೆದರಿಕೆಯಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಗೆ ಸವಾಲು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಯುಎಸ್, ಇರಾನ್‌ಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರುತ್ತಿದೆ. ಶನಿವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಸೇನೆ ಸಿದ್ಧವಿರಲಿದೆ, ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು," ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಿಂದ ತನ್ನ ಕೆಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದ ನಂತರ ನಿರ್ಧಾರದ ಸಮಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 

About the Author
US Iran ConflictTrump Iran attackMiddle East tensionsIran negotiations failUS military action

Trending News