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US Iran Conflict: ಖಮೇನಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡುವೆಯೇ ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ದಾಳಿ! ಹಾರ್ಮುಜ್‌ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್‌

US vs Iran: ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದ ಹಾರ್ಮುಜ್‌ ಜಲಸಂಧಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್‌ ಜಲಸಂಧಿ (Strait Of Hormuz) ಬಳಿ ಮೂರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್‌ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕಾ ಸೇನೆಯು 80 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇರಾನ್‌ನ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್‌ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇದೀಗ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 08, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:04 PM IST
US Iran Conflict: ಖಮೇನಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡುವೆಯೇ ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ದಾಳಿ! ಹಾರ್ಮುಜ್‌ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್‌
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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