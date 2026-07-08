/US Iran Conflict: ಖಮೇನಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡುವೆಯೇ ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ದಾಳಿ! ಹಾರ್ಮುಜ್‌ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್‌

US Attacks Iran: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (Middle East) ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ. ಅತ್ತ ಇರಾನ್ ಸರ್ವೊಚ್ಛ ನಾಯಕ ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಯುಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಭೀಕರವಾಗಿ ವಾಯು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ (Strait Of Hormuz) ಬಳಿ ಮೂರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕಾ ಸೇನೆಯು 80 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇರಾನ್ನ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇದೀಗ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಮಾಂಡ್ (CENTCOM) ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇನ್ನು ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕಾ CENTCOM ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದ್ರ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ ಸೇನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಾಳಿಗಳು ಇರಾನ್ನ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಕರಾವಳಿ ರಾಡಾರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಹಡಗು ವಿರೋಧಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಡ್ರೋನ್ ಉಡಾವಣಾ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (IRGC)ಗೆ ಸೇರಿದ 60 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ದೋಣಿಗಳುನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇರಾನ್ನ ಬಂದರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್, ಕೆಶ್ಮ್ ದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಸಿರಿಕ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಲವಾರು ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ
ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರಾನ್ನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇನ್ನೆರಡು ಹಡಗುಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾವು-ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಯುಕೆ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ದಾಳಿಗಳು ಓಮನ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಬಂದರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್, ಕೆಶ್ಮ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಉಪ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಕಜೆಮ್ ಘರಿಬಬಾದಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕಾ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಕದನ ವಿರಾಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇರಾನ್ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದು!
ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನವು ಇರಾನ್ನ ತೈಲ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕದನ ವಿರಾಮದ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನಿನ ತೈಲ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.