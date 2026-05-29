ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಘರ್ಷ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾವೇರುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯುದ್ಧನೌಕೆ 'ಯುಎಸ್ಎಸ್ ಟ್ರಿಪೋಲಿ (LHA-7)' ಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ 'MH-60 ಸೀ ಹಾಕ್' ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸೈನಿಕರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ರ್ಯಾಪೆಲ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಶೇಷ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಇಳಿಯುವ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಕಡಲ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ವಿಫಲವಾದಾಗಿನಿಂದ ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ನೌಕಾ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಠಿಣ ದಿಗ್ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸುಮಾರು 111 ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಡಗುಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ಇರಾನಿನೇತರ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡದಂತಿದೆ.
ಈ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವುದು 'MH-60 ಸೀ ಹಾಕ್' ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಬಹು-ಪಾತ್ರ ನೌಕಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಶತ್ರುಗಳ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೋನಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇದು, ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಬಲ್ಲದು.
ಇದರ 'MH-60R' ರೂಪಾಂತರವು ಹಡಗು ವಿರೋಧಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಟಾರ್ಪಿಡೊಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಮೆಷಿನ್ ಗನ್ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಯುಎಸ್ ನೇವಿ ಸೀಲ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಶೇಷ ಪಡೆಗಳು ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.
ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 270 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ಟರ್ಬೋಶಾಫ್ಟ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜು, ಭಾರಿ ಮಳೆ ಅಥವಾ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಗ್ಗತ್ತಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಬಲ್ಲದು. ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಣ್ಗಾವಲುಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಥರ್ಮಲ್ (FLIR) ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ರಾಡಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಇಂಧನ ತುಂಬಿದರೆ ಇದು ಸತತ 830 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಹಾರಬಲ್ಲದು. ಕೇವಲ ದಾಳಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಸೈನಿಕರು ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲೂ ಇದು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿರುವ ಈ ಸಮರ ಸಿದ್ಧತೆ ಗಲ್ಫ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.