ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ ರಷ್ಯಾ! ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ

Russian crude oil: ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಲು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ ರಷ್ಯಾ, ಈ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಾಭವಾಗುವುದರಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿರುವ ಅಮೆರಿಕಾ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತದ ಇಂಧನದ ಬೆಲೆ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅಂದರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ, ಆದರೆ ಭಾರತದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಖರೀದಿದಾರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಬಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಅತ್ಯಂತ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ET ವರದಿಯೊಂದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಈ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $2-$4 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಮನಾರ್ಹ ರಿಯಾಯಿತಿಯಾಗಿದೆ.
ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ರೋಸ್ನೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲುಕೋಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಕಠಿಣ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 21 ರವರೆಗೆ ಅವುಗಳೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಆಡಳಿತವು ಗಡುವು ನೀಡಿದೆ.
ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳಾದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮಂಗಳೂರು ರಿಫೈನರಿ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, HPCL-ಮಿತ್ತಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಆಮದಿನ ಸುಮಾರು 65 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಚೀನಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ರಷ್ಯಾದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲಕ್ಕೆ ವಿಭಜಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಗುರುತಿಸಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ ನಿಷೇಧಿತ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಅಥವಾ ಹಡಗುಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ವಲಯದ ಹೊರಗೆ ಇರುವ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಎರಡು-ಹಂತದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೇಡಿಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರಷ್ಯಾದ ಬಜೆಟ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ತೈಲ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸ್ಥಿತಿಯು ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ತೈಲ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ತೈಲ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದರ ಬಜೆಟ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಕುಗ್ಗಬಹುದು. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ರಷ್ಯಾದ ಹಣಕಾಸು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.