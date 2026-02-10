'ಅಮೆರಿಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ನಂತೆ ಬಳಸಿ ಎಸೆದಿದೆ'

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಖವಾಜಾ ಆಸಿಫ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್'ನಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಸೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಮೆರಿಕದ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗಂಭೀರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆಸಿಫ್ ಸದನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಜನರಲ್ ಜಿಯಾ-ಉಲ್-ಹಕ್ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದೆವು.ಅಂದು ರಷ್ಯಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರವೇ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು.ಆದರೂ ಅಮೆರಿಕದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು 'ಜಿಹಾದ್' ಎಂದು ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆವು.ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 300 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು.ಜನರಲ್ ಪರ್ವೇಜ್ ಮುಷರಫ್ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತಾಲಿಬಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆವು. ಇಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇನ್ನೂ ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ನಾವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಆಸಿಫ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ, ಕರಾಚಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ಜನರನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.ಅಮೆರಿಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಷಿಸಿ ನಂತರ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ.ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು,'ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಈ ಯುದ್ಧಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಾವು-ನೋವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು.ತಾಲಿಬಾನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್-ಖೈದಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ 75,000 ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು US$123 ಬಿಲಿಯನ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೇವಲ US$20 ಬಿಲಿಯನ್ ಮಾತ್ರ.
ಕಳೆದ ವಾರ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನ ಮಸೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.ಈ ದಾಳಿಕೋರನಿಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.