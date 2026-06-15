US-Iran peace deal: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಹಲವು ತಿಂಗಳ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಡು (Draft Peace Deal) ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ. ಕರಡು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಹೋರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನ ಪುನಃ ತೆರೆಯುವುದು, ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ ಸಡಿಲಿಸುವುದು, ಇರಾನ್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿವೆ.
ಕರಡು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ ಹೋರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲು ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ನೌಕಾ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದವಾಗುವವರೆಗೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನ ಹೇರದಿರಲು ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಇರಾನ್ನ ತೈಲ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನ ಸಡಿಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 25 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಇರಾನ್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವೂ ಕರಡಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸದಿರಲು ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಯುರೇನಿಯಂ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ಯುರೇನಿಯಂ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕರಡು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ 60 ದಿನಗಳ ಮಾತುಕತೆ ಅವಧಿಯನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರವು ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಡು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ಅಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೇರಿದ್ದ ಕಠಿಣ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹಂತ ತಲುಪಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಆಶಾವಾದ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ಅಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಸ್ವರೂಪ, ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷ, ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಬಂಧ ತೆರವಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಕೆಯಾದವು. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮೂಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮ ರೂಪ ಪಡೆದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಸರಬರಾಜು ಸುಗಮವಾಗುವುದರಿಂದ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೂ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಇದು ನಿರಾಳತೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಬೀಳುವವರೆಗೆ ಹಲವು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯ ಈಗ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ.