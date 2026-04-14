US-Israel-Iran War: ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ವರಿದಯಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಕುರಿತಂತೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಕುರಿತ ಮಾತುಕತೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 21 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷವು ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ವಿಫಲಗೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ದೇಶ-ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಮಾತುಕತೆ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದರು.
2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ
ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ನಡುವೆ 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಮೂಲಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಒಪ್ಪಂದದತ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನ್ವೇಷಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತವೆಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಚರ್ಚೆಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಾತುಕತೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ಇರಾನ್!
'ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಕ್ರಮಣ'ದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 5 ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಇರಾನ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. 5 ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧ ನಷ್ಟದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇರಾನ್ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಳಿಗೆ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ "ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಕ್ರಮಣ"ಕ್ಕೆ ಈ 5 ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರೆಸ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಮಾಲ್ ಫಾರೆಸ್ ಅಲ್ರೋವೈ ಅವರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ನ ರಾಯಭಾರಿ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಮೀರ್-ಸಯೀದ್ ಇರವಾನಿಯವರು, ಬಹ್ರೇನ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕತಾರ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (UAE) ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪರಿಹಾರದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಗಳು "ಅಮರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಇರಾನ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುಎನ್ ಚಾರ್ಟರ್ನ 51ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನ (ಸ್ವ-ರಕ್ಷಣೆಯ ಹಕ್ಕು) ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ"ವೆಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್ "ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯ ಬಲಿಪಶು" ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ರಕ್ಷಣೆಯ ತನ್ನ ಅಂತರ್ಗತ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಯಭಾರಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ "ಇರಾನ್ನೊಳಗಿನ ನಾಗರಿಕ ಗುರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಸಶಸ್ತ್ರ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಡೆಸಿವೆʼ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ನ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು 5 ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ "ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ" ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.