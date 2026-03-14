ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ: ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ

ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.ಈಗಾಗಲೇ ಇರಾನಿನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೀನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 14, 2026, 11:47 PM IST
  • ಈ 15 ದಿನಗಳ ಸಂಘರ್ಷವು ಕೇವಲ ಗಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ
  • ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿದೆ
  • ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು 15ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೇವಲ ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೇರಿಕಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿದೆ.ಈಗ ಯುದ್ದದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಜಗತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶ ಏನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

1. ಅಮೆರಿಕ:

ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧದ ವೆಚ್ಚ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ.ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೂ ಅಧಿಕ ವ್ಯಯಿಸಿದೆ.ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಚ್ಚ ಶೇ 20 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

2. ಇಸ್ರೇಲ್:

ಯುದ್ಧದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ತೆರುತ್ತಿದೆ.ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈಗ 3.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ.ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಜನರು ಬಂಕರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದಿನ ಕಳೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಫ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.

3. ಇರಾನ್ :

ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.ಈಗಾಗಲೇ ಇರಾನಿನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೀನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳು ಸರ್ವನಾಶವಾಗಿವೆ.ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಶೇ 40 ರಷ್ಟು ತೈಲ ರಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ.ಈಗ ಯುದ್ದದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಜನ ಜೀವನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಧೋಗತಿಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

4. ಲೆಬನಾನ್ ಮತ್ತು ಯೆಮೆನ್:

ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ನಾಶವಾಗಿದೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಲೆಬನಾನ್ ಮತ್ತು ಯೆಮೆನ್ ಅರಾಜಕತೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಯೆಮೆನ್ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದಾಗಿ ದೇಶವು 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ಷಾಮದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

5. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇ: 

ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ, ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ಭೀತಿಯಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ದೇಶ ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ ವಾಯು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 400 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವ್ಯಯಿಸಿವೆ.ವಿಮಾನಯಾನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ.

6. ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್:

ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಯ ಆದಾಯ ಶೇ 40 ರಷ್ಟು (600 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಕುಸಿದಿದೆ.ಜೋರ್ಡಾನ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಂಬಿದ್ದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 30-35 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ 15 ದಿನಗಳ ಸಂಘರ್ಷವು ಕೇವಲ ಗಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ; ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿದೆ.ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 

