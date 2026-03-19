America national debt: ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶದ ಸಾಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ನಿಖರ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಭಾರೀ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 19, 2026, 03:26 PM IST
  • ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಭಾರೀ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ
  • ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅಮೆರಿಕಾದ ಸಾಲವು $40 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ
  • ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸಾಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

US Iran War: ಇರಾನ್ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಗುಂಡಿ ತಾನೇ ತೋಡಿಕೊಂಡಿತೇ ಯುಎಸ್?

ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಅಮೇರಿಕಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಯುಎಸ್ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ.ಹೌದು, ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವ ಅಮೇರಿಕಾ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಬರೋಬ್ಬರಿ $39 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶದ ಸಾಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ನಿಖರ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಭಾರೀ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹಳಿಗೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು, ರಕ್ಷಣಾ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ವಲಸೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾದ ಸಾಲ ಎಲ್ಲರನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸಾಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಮೇಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಲವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕಚೇರಿ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಡಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕಡಿಮೆ ವೇತನ ಮತ್ತು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕಠಿಣ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾ ಸಾಲದ ಸುಳಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಪೀಟರ್ ಜಿ. ಪೀಟರ್ಸನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಮೈಕೆಲ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ 'ಈ ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೇರುವ ಅಗಾಧ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಮತ್ತು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ಸಾಲವು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಸಾಲದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು:

ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧ, COVID-19 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವೇ ಸಾಲದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ $38 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದ್ದ ಸಾಲವು ಈಗ 39 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

'ಸದ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅಮೆರಿಕಾದ ಸಾಲವು $40 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪೀಟರ್ಸನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ $12 ಬಿಲಿಯನ್ ಖರ್ಚು..!

ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯುಎಸ್ $12 ಶತಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಕೆವಿನ್ ಹ್ಯಾಸೆಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ವಕ್ತಾರ ಕುಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಯುಎಸ್ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, 2025 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಖರ್ಚು $7.01 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆದಾಯ ಕೇವಲ $5.23 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಯುಎಸ್ $1.78 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.ಆದರೂ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ $41 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
 

