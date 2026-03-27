English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಅಮೇರಿಕಾ..! ಚೀನಾಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾದ ಯುಎಸ್.!

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 27, 2026, 02:26 PM IST
Trending Photos

ಊಟದ ಬಳಿಕ ಈ ಮೊಗ್ಗನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೇ ಕೂಡಲೇ ನಾರ್ಮಲ್‌ ಆಗುವುದು ಶುಗರ್!
camera icon10
blood sugar
ಊಟದ ಬಳಿಕ ಈ ಮೊಗ್ಗನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೇ ಕೂಡಲೇ ನಾರ್ಮಲ್‌ ಆಗುವುದು ಶುಗರ್!
ಒನ್ ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ IPL‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಚಾನ್ಸೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.. ಆದ್ರೆ ಈಗ RCB ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌!
camera icon8
ಒನ್ ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ IPL‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಚಾನ್ಸೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.. ಆದ್ರೆ ಈಗ RCB ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌!
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಉದಯ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯೋಗ, ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ
camera icon8
Mangal Upay 2026 Effect
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಉದಯ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯೋಗ, ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ
ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹನಿಮೂನ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೊಡೋ ಸಾಂಗ್‌! ನಟಿ ಧರಿಸಿದ ಆ ಬ್ಲೌಸ್‌ ಈ ಹಾಡಿನ ಹೈಲೈಟ್..‌
camera icon5
Zeenat aman
ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹನಿಮೂನ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೊಡೋ ಸಾಂಗ್‌! ನಟಿ ಧರಿಸಿದ ಆ ಬ್ಲೌಸ್‌ ಈ ಹಾಡಿನ ಹೈಲೈಟ್..‌
Photo Courtsey: X (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೆರಿಕದ ನಾಸಾ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸುಮಾರು $20 ಬಿಲಿಯನ್ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ದೇಶವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ನಾಸಾ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು, ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬದಲು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೂ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಅಪೊಲೊದಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ..!

"1960 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತಹ ಅಪೋಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅವಧಿಯ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ನಾಸಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜೇರೆಡ್ ಐಸಾಕ್‌ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ 100 ಹೊಸ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ..!

ಚೀನಾ ಜೊತೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ:

ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಚೀನಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಅಮೆರಿಕದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಚೀನಾದ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಕ್ತಾರ ಜಾಂಗ್ ಜಿಂಗ್ಬೊ, ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಗುರಿ ದೃಢವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Bank Holiday 2026: ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ

ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಸಿಇಒ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ನಾಸಾಗಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, 2028 ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಾನವಸಹಿತ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗುರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ.ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾಸಾ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪರಮಾಣು ಚಾಲಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.ತನ್ನ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಸ್ಪೇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು, ಇದು ಏಳು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮೊದಲ ಹೊಸ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಾಖೆಯಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ನೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈಗ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

About the Author
Trending News