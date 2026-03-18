ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸಲು ಹೊಸ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಅಮೇರಿಕಾ-ಇಸ್ರೇಲ್..!  ಅಷ್ಟಕ್ಕ್ಕೂಆ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?

ತೆಹರಾನ್: ಇರಾನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಮತ್ತು ಇತರ 40 ಉನ್ನತ ಕಮಾಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶವು ಇರಾನ್ ಇರಾನ್ ದೇಶವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ.ಈಗ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿ 20 ದಿನಗಳಾಗುತ್ತಾ ಬಂತು, ಇದೇ ವೇಳೆ ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೇರಿಕಾ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ದೇಶವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈಯ್ಯುವ ಮೂಲಕ ಜನರು ದಂಗೆ ಏಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು, ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ , ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಲಿ ಲಾರಿಜಾನಿ, ಬಸಿಜ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗುಲಾಮ್ ಸೊಲೈಮಾನಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಗುಪ್ತಚರ ಸಚಿವ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕಟೈಬ್ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ದಂಗೆ ಏಳಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಅರಿತಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಜನರನ್ನು ದಂಗೆ ಏಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.
1. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ದಂಗೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ಇರಾನಿನ ನಾಯಕರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಲಾರಿಜಾನಿಯ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ, ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ 'ಅವರು ಜನರ ಕೊಲೆಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ದಂಗೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಈಗ ಹತ್ಯೆಗೈಯಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸಿಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಂಗೆಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನಿನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
2. ಇರಾನ್ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಇರಾನಿನ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅವರು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
3. ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗೂಢಚಾರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಗೂಢಚಾರರಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ ಬುಧವಾರ ಇಂತಹ ಮೂವರು ಗೂಢಚಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಸುಮಾರು 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಸ್ರೇಲಿ ಗೂಢಚಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಜಾನ್ ಬೋಲ್ಟನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ನಡೆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಬೀದಿಗಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಬೃಹತ್ ಅಭಿಯಾನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಖಮೇನಿಯವರ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ ಇರಾನ್ನ ಬೀದಿಗಳು ನಿರ್ಜನವಾಗಿವೆ.ಜನರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಒದಗಿಸದ ಹೊರತು ಈ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೋಲ್ಟನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಹೊಸ ಪಡೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ 'ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.ಇರಾನ್ ಎನ್ನುವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.